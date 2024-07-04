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Президенти Польщі та Словаччини відкинули варіант відправлення військ в Україну

04 липня 2024, 18:35
Президенти Польщі та Словаччини відкинули варіант відправлення військ в Україну
Варшава надає Києву військову допомогу, але не направлятиме в Україну свої війська.
Польща і Словаччина не мають наміру направляти війська в Україну, але обіцяють надавати допомогу.
 
Про це під час спільної пресконференції в четвер у Варшаві заявили президенти Польщі і Словаччини Анджей Дуда і Петер Пеллегріні, передає Укрінформ.
 
Як зазначив Дуда, він не бачить значних розбіжностей з президентом Пеллегріні у питанні російської агресії й підтримки України.
 
"Я також не вважаю, що Польща сьогодні має направляти свої війська в Україну, це було би включенням країни НАТО у війну, що дуже серйозно", - підкреслив Дуда.
 
Він додав, що донині позиція Польщі на міжнародній арені була однозначною: Варшава надає Києву військову допомогу, але не направлятиме в Україну свої війська.
 
Дуда нагадав, що Польща надала Україні "величезну кількість" озброєння: майже 350 танків, понад 100 БТРів, продовжує пeредавати САУ Krab і боєприпаси, а загальна сума військової допомоги становить мільярди доларів.
 
"Ми готуємо українських військових на території Польщі, але не направляємо своїх військових в Україну. І я сподіваюся, що ми ніколи не будемо змушені направляти свої війська в Україну, аби там, підкреслюю, вони захищали Польщу і НАТО. Сподіваюся, що такої необхідності не буде, і росія не доведе до такої ситуації", - сказав Дуда.
 
Він наголосив, що рф  не може перемогти у цій війні, адже це було б величезною загрозою для світу, оскільки "російський імперіалізм хотітиме й надалі захоплювати нові території і поневолювати чергові країни".
 
Своєю чергою Пеллегріні зауважив, що, як президент, він "ніколи не погодиться направити словацьких військових в Україну, аби вони брали участь у бойових діях". За його словами, ця позиція є незмінною.
 
Пеллегріні зауважив, що Словаччина на своїй території готує українських військових. Він також підтвердив, що чинний словацький уряд не передає Україні жодної летальної зброї.

 

Анджей Дудавійна в Україніросія окупанти

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