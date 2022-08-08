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Президенти України і Ботсвани провели першу в історії відносин розмову

Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з Президентом Ботсвани Мокгвітсі Масісі. Подякував за засудження дій рф, підтримку в ООН та на інших майданчиках, закликав приєднатися до обмежувальних заходів
Президент України Володимир Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з Президентом Ботсвани Мокгвітсі Масісі.
Президенти України і Ботсвани провели першу в історії відносин розмову Фото: з вільних джерел
Про це глава держави повідомив у Твітері.
 
"Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з Президентом Ботсвани Мокгвітсі Масісі. Подякував за засудження дій рф, підтримку в ООН та на інших майданчиках, закликав приєднатися до обмежувальних заходів", – зазначив Зеленський.
 
За словами Президента, він запевнив співрозмовника, що Україна залишатиметься надійним експортером продовольства.
 
Як повідомлялося, 24 лютого росія розпочала новий етап війни проти України – повномасштабний наступ. Війська рф обстрілюють і знищують ключові об’єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню, балістичних ракет.
 
Ботсвана
 
Ботсвана - це держава в центрі південної Африки, що не має виходу до моря. Ботсвана — член ООН з 1966 року, входить до Британської Співдружності Націй, Організації Африканської Єдності.
 
Уряд Ботсвани офіційно визнав незалежність України 11 лютого 1992 року. Дипломатичних і консульських представництв в Україні не створено, найближче посольство Ботсвани, що відає справами щодо України, знаходиться в Лондоні (Велика Британія). Справами України в Ботсвані відає українське посольство в Південно-Африканській Республіці.
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08 08 2022 19:30
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