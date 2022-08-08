Президенти України і Ботсвани провели першу в історії відносин розмову

Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з Президентом Ботсвани Мокгвітсі Масісі. Подякував за засудження дій рф, підтримку в ООН та на інших майданчиках, закликав приєднатися до обмежувальних заходів

Президент України Володимир Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з Президентом Ботсвани Мокгвітсі Масісі.

Про це глава держави повідомив у Твітері.

"Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з Президентом Ботсвани Мокгвітсі Масісі. Подякував за засудження дій рф, підтримку в ООН та на інших майданчиках, закликав приєднатися до обмежувальних заходів", – зазначив Зеленський.

За словами Президента, він запевнив співрозмовника, що Україна залишатиметься надійним експортером продовольства.

Як повідомлялося, 24 лютого росія розпочала новий етап війни проти України – повномасштабний наступ. Війська рф обстрілюють і знищують ключові об’єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню, балістичних ракет.

Ботсвана

Ботсвана - це держава в центрі південної Африки, що не має виходу до моря. Ботсвана — член ООН з 1966 року, входить до Британської Співдружності Націй, Організації Африканської Єдності.

Уряд Ботсвани офіційно визнав незалежність України 11 лютого 1992 року. Дипломатичних і консульських представництв в Україні не створено, найближче посольство Ботсвани, що відає справами щодо України, знаходиться в Лондоні (Велика Британія). Справами України в Ботсвані відає українське посольство в Південно-Африканській Республіці.