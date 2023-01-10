Президенти України та Естонії обговорили євроатлантичну інтеграцію

Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм естонським колегою Аларом Карісом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм естонським колегою Аларом Карісом.

За словами Володимира Зеленського, в ході телефонної розмови політики обговорили євроатлантичну інтеграцію України.

"Обговорив оборонну підтримку та ситуацію на фронті з Президентом Естонії Аларом Карісом. Скоординували кроки щодо подальшої євроатлантичної інтеграції України", - йдеться у короткому повідомленні офіційного Telegram-каналу голови держави.