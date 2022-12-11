Президенти України та Франції обговорили оборону та енергетичну стабільність

Сьогодні Володимир Зеленський телефоном обговорив із Емануелем Макроном "формулу миру" та співпрацю в енергетиці й обороні

Сьогодні Володимир Зеленський телефоном обговорив із Емануелем Макроном "формулу миру" та співпрацю в енергетиці й обороні.

"Синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту G7 та конференції з підтримки України в Парижі. Обговорили реалізацію нашої формули миру з 10 кроків, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності України", – йдеться у повідомленні Президента України у Twitter.

В свою чергу Президент Франції повідомив, що разом із Президентом Зеленським вони підготували дві конференції, які відбудуться у Франції у вівторок: перша - міжнародна, з метою задовольнити потреби України, щоб пройти цю зиму, і друга - за участі французьких компаній, готових взяти зобов’язання щодо відбудови країни.

Макрон додав, що Україна може розраховувати на підтримку Франції стільки, скільки буде потрібно для повного відновлення її суверенітету та територіальної цілісності.