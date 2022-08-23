Президенти України та Польщі відкрили Алею сміливості у Києві

На площі Конституції біля будівлі Верховної Ради започатковано Алею сміливості, на якій будуть викарбовані імена міжнародних друзів і партнерів України

Участь у відкритті взяв Президент України Володимир Зеленський разом з Президентом Польщі Анджеєм Дудою, ім'я якого першим з'явилося на Алеї, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні хочу в присутності Президента Польщі Анджея Дуди відкрити Алею сміливості. Ім'я Президента Польщі Анджея Дуди завжди буде на цій алеї. Це символ сміливості, символ дружби, символ підтримки України тоді, коли вона дійсно потрібна", - сказав Зеленський.

Він також розповів, що на Алеї будуть закарбовані імена не тільки політичних лідерів, а всіх західних партнерів, партнерів з інших країн, які з перших днів повномасштабного вторгнення росії були з Україною.

Нагадаємо, 22 серпня 2022 року Президент Польщі Анджей Дуда перебуває у Києві з візитом та бере участь у саміті Кримська платформа.