Прігожин перебуває в москві та зустрівся з путіним – ЗМІ

Там засновник "Вагнера" розмовляв також з Золотовим та Наришкіним.

російський президент владімір путін вже бачився з ватажком ПВК "Вагнера" Євгєнієм Прігожиним після невдалого військового заколоту останнього, який відбувся у рф 24 червня.

За даними французького Libération, яке посилається на західну розвідку, їх зустріч відбулася у москві.

Там допускають, що Прігожина разом з іншими командирами "Вагнера" викликали у кремль 1 липня. Засновник ПВК там зустрівся також із директором Росгвардії Віктаром Золотовим та головою російської розвідки Сєргєєм Наришкіним.

За даними ЗМІ, вагнерівцям під час путчу запропонували три можливі сценарії. Вигнання у білорусь - лише один з них.