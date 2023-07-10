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ПОЛІТИКА

Прігожин перебуває в москві та зустрівся з путіним – ЗМІ

10 липня 2023, 11:32
Прігожин перебуває в москві та зустрівся з путіним – ЗМІ
Там засновник "Вагнера" розмовляв також з Золотовим та Наришкіним.

російський президент владімір путін вже бачився з ватажком ПВК "Вагнера" Євгєнієм Прігожиним після невдалого військового заколоту останнього, який відбувся у рф 24 червня. 

За даними французького Libération, яке посилається на західну розвідку, їх зустріч відбулася у москві.  

Там допускають, що Прігожина разом з іншими командирами "Вагнера" викликали у кремль 1 липня. Засновник ПВК там зустрівся  також із директором Росгвардії Віктаром Золотовим та головою російської розвідки Сєргєєм Наришкіним.

За даними ЗМІ, вагнерівцям під час путчу запропонували три можливі сценарії. Вигнання у білорусь - лише один з них. 

заколот прігожинаПутін

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