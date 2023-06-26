Прігожин уперше прокоментував свій невдалий бунт

Терорист побідкався, що 1 липня планувалось знищення ПВК "Вагнер".

Євгєній Прігожин у понеділок, 26 червня, після подій свого невдалого бунту, вийшов на зв'язок та пояснив, що сталось. Він заявив, що нібито не мав на меті повалення кремлівського режиму, а лише висловлював протест через "знищення" терористичної організації ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє пресслужба ватажка "вагнерівців".

Лідер бойовиків "Вагнера" заявив, що причинами його бунту був указ російського Міноборони про те, що від 1 липня усі ПВК повинні укласти контракти з армією рф.

"Усі розуміють обстановку в "СВО". Це призведе до повної втрати боєздатності. Досвідчені командири просто пішли б "на м'ясо". Ті бійці, які вирішили перейти в МО, перейшли, але це мінімальна кількість – 2%. Ми були проти того, що хочуть зробити. Рішення про перехід у МО було ухвалено в найбільш невідповідний момент. Але ми виставляли техніку на трали і збиралися, якщо це рішення не буде ухвалено, вийти 30 червня колоною до Ростова і публічно передати техніку біля штабу "СВО", – заявив Прігожин.

Він стверджує, що по табору бойовиків "Вагнера" нібито був завданий ракетний удар армією рф, через що загинуло 30 терористів.

Ватажок також заявив, що лише за добу "вагнерівці" пройшли 780 км по території росії та не дійшли лише 200 км до москви. Терорист похвалився, що його бойовикам вдалось захопити усі об'єкти Міноборони рф без супротиву окупаційної армії. За його словами, "ніхто з росіян на землі не загинув". Що ж до втрати авіації, то він побідкався, що пілоти обстрілювали бойовиків "Вагнера".

Метою походу терористів прігожин назвав не допустити знищення "Вагнера" та добитися відставки керівництва Міноборони рф.

російський терорист також заявив, що є дві причини, чому він припинив бунт: "не хотів проливати російську кров" та нібито те, що його метою "не було повалення влади".

"У цей час лукашенко простягнув руку і запропонував знайти рішення. Колони розвернулися назад і пішли в польові табори", – заявив лідер терористичного угрупування.