Прігожина можуть ліквідувати у білорусі – CNN

Експерти вважають, що ця історія ще не закінчилася.

Нещодавно росія зіштовхнулася з цілком реальною загрозою збройного повстання, а глава кремля владімір путін пообіцяв покарати бойовиків "Вагнера", які йшли на москву і захоплювали міста по дорозі - до того, як раптова угода з білоруссю, здавалося, б зупинила кризу так само швидко, як вона виникла. Але багато що залишається невизначеним, і експерти попереджають, що рідкісне повстання навряд чи просто так зникне без наслідків у майбутньому.

Про це пише CNN.

Незрозуміло, наприклад, що станеться з роллю ватажка вагнерівців Євгєнія Прігожина у війні рфпроти України. Деякі аналітики прогнозують, що Прігожина можуть ліквідувати в білорусі, адже путін “не прощає зрадників”.

Речник кремля у суботу, 23 червня, заявив, що "не може відповісти", яку позицію займе Прігожин у білорусі. Сам ватажок вагнерівців надав мало деталей про своє рішення зупинити наступ на москву.

Група "Вагнера" є "незалежною бойовою компанією", яка воює в інших умовах, ніж російські військові, заявив майор армії США у відставці Майк Лайонс, а це означає, що повна асиміляція з армією рф буде складною.

"Можливо, дехто відділиться. Вони віддані людині, Прігожину, а не країні, не місії. Я думаю, що у нас є ще багато питань, на які зараз немає відповідей", - додав він, прогнозуючи, чи продовжать бойовики воювати проти України.

Небезпека не минула і для Прігожина, кажуть експерти.

"путін не прощає зрадників. Навіть якщо путін скаже: "Пригожин, їдь до білорусі", той все одно буде зрадником, і я думаю, що путін ніколи цього не пробачить", - каже аналітик Джилл Догерті, колишній керівник московського бюро CNN.

На думку експерта, цілком можливо, що Прігожина "вб'ють у білорусі", але це складна дилема для москви, тому що поки ватажок вагнерівців має якусь підтримку, він залишається загрозою, незалежно від того, де знаходиться.

Прігожин погодився виїхати з рф до сусідньої білорусі в межах угоди, укладеної, очевидно, за посередництва білоруського диктатора Алєксандра Лукашенка.

Угода передбачає зупинку наступу на москву. Кримінальні звинувачення проти Прігожина будуть зняті, заявив речник кремля. Бійці "Вагнера" не будуть притягнуті до відповідальності за участь у повстанні, а замість цього підпишуть контракти з Міністерством оборони росії - крок, який Прігожин раніше відкидав.

Ситуація в рф на тлі "бунту" Прігожина була напруженою, москва та інші міста посилили заходи безпеки. Всі ознаки вказували на неминуче збройне протистояння в столиці рф.

Кілька експертів сказали CNN, що, хоча російський президент вижив у протистоянні, зараз він виглядає слабким - не лише перед світом і ворогами, але й перед власним народом і армією. Це може становити ризик, якщо в москві є скептики або суперники, які бачать можливість підірвати позиції глави кремля.

Колишній керівник операцій ЦРУ в росії Стів Холл сказав, що навіть досвідчені спостерігачі були здивовані останніми подіями в рф.

"Всі чухають потилиці. Єдиний сенс, який я можу винести з такого дня, як сьогодні, - це те, що двоє хлопців опинилися в безвихідній ситуації, і їм довелося шукати вихід з неї”, - сказав він в інтерв'ю CNN.

За словами Холла, Прігожин, можливо, відчував, що відкусив більше, ніж міг проковтнути, коли його колона військ рухалася до москви. Але в той же час путін зіштовхнувся з цілком реальною перспективою того, що йому доведеться розгромити близько 25 тисяч найманців "Вагнера".

Рішення відправити Прігожина до білорусі було кроком, який “зберіг би обличчя” для обох сторін.