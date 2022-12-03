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ПОЛІТИКА

Про необхідність гарантій безпеки для росії заявив Макрон

03 грудня 2022, 16:10
Про необхідність гарантій безпеки для росії заявив Макрон
Фото: з вільного доступу
Президент Франції Еммануель Макрон впевнений, що війна в Україні повинна закінчитися за столом переговорів. При цьому він вважає, що росія потребуватиме гарантій безпеки.
Про це повідомляє TF1.
 
За думкою Макрона, тема НАТО, зокрема неможливості розширення альянсу, стане однією з тем переговорів України та росії. Політик вважає, що майбутня архітектура безпеки Європи повинна включати і гарантії для росії.
 
Водночас Макрон підкреслив, що Україна сама повинна вирішувати, коли розпочинати переговори з росією та за яких умов.
 
"Це український народ має вирішувати сам і вирішувати, за яких умов, як, коли, від нас це не залежить", - сказав президент Франції.
 
При цьому він додав, що Європа не залучена у війну і не приймає її, але від неї залежить майбутня безпека ЄС.
 
Нагадаємо, Еммануель Макрон неодноразово виступав за продовження діалогу між Україною та рф, він також один з небагатьох європейських лідерів підтримує зв'язок з володимиром путіним. Зокрема, Макрон заявив, що хотів би оговорити з главою кремля окуповану ЗАЕС.
 

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