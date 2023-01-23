Про нове вето Угорщини щодо військової допомоги – посол України в ЄС

Посол України при ЄС Всеволод Ченцов вважає, що Угорщина не зможе необмежено шантажувати увесь Євросоюз своїм правом вето у спільних рішеннях - зокрема тих, що стосуються України.

Дипломат вважає, що Угорщина врешті все ж не заблокує виділення додаткової військової допомоги для України, яку наразі планує блокувати, і в ЄС знайдуть способи ухвалити це рішення, тому що можливість Будапешта застосовувати своє право вето не зовсім необмежена, про це він розповів в інтерв’ю "Європейській правді"

"Угорщина, як і всі держави-члени ЄС намагається захищати свої інтереси. Але досить часто вона намагається це робити за рахунок інших, у тому числі України, і Україна стає заручником цих складних ситуацій всередині Євросоюзу. Тож вони можуть намагатися заблокувати все що завгодно. Чи є у них можливість це робити? Це завжди баланс. Якщо ти переходиш певні червоні лінії, тебе перестають сприймати і ти опиняєшся в ізоляції", – зауважив Ченцов.

Він нагадав, що коли Угорщина блокувала погодження 18 млрд євро макрофінансової допомоги для України, країни-члени чи не вперше змогли виробити превентивний інструмент, який дозволив би все одно надати Україні допомогу, якби Угорщина пішла до кінця і ветувала рішення за найбільш зручним механізмом.

На його думку, Будапешт не зможе без раціональних аргументів блокувати подальші європейські санкції проти росії.

"Вже були спроби Угорщини ставити знак питання щодо продовження санкцій щодо групи осіб, російських олігархів. Ця спроба була невдалою. Звісно, ще має бути ухвалене рішення, але це свідчить, що в Угорщини немає реальних аргументів, чому вони виступають проти продовження таких санкцій. Аргумент "не хочу" – у ЄС це так не працює. Держава має довести, чому таке рішення є важливим не тільки для неї, а й для всього Європейського Союзу, аргументувати його і здобути більшість. Я вважаю, що це приречено на поразку", – зазначив український посол.