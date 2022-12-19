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CУСПІЛЬСТВО

Про спільні з Китаєм навчання військово-морських сил повідомила рф

19 грудня 2022, 14:56
Про спільні з Китаєм навчання військово-морських сил повідомила рф
Фото: xilu.com
Міноборони Росії анонсувало спільні з Китаєм навчання військово-морських сил наприкінці 2022 року.
Про це повідомляє Reuters.
 
Навчання будуть проходити 21-27 грудня у Східнокитайському морі, у тому числі з пусками ракет та артилерійським вогнем. Такі маневри проводяться щорічно з 2012 року. 
 
Метою називають "посилення співпраці між росією та Китаєм і підтримання миру й стабільності у Тихоокеанському регіоні". 
 
З російського боку братимуть участь чотири кораблі, зокрема флагман Тихоокеанського флоту, ракетний крейсер "Варяг", та шість китайських кораблів, також літаки й гелікоптери. російські судна, які вирушають на навчання, у понеділок вийшли з Владивостока. 
 
Нагадаємо, що в листопаді  в цьому регіоні масштабні військові навчання розпочали США та Японія
РосіяКитай

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