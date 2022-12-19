Про спільні з Китаєм навчання військово-морських сил повідомила рф
19 грудня 2022, 14:56
Фото: xilu.com
Міноборони Росії анонсувало спільні з Китаєм навчання військово-морських сил наприкінці 2022 року.
Про це повідомляє Reuters.
Навчання будуть проходити 21-27 грудня у Східнокитайському морі, у тому числі з пусками ракет та артилерійським вогнем. Такі маневри проводяться щорічно з 2012 року.
Метою називають "посилення співпраці між росією та Китаєм і підтримання миру й стабільності у Тихоокеанському регіоні".
З російського боку братимуть участь чотири кораблі, зокрема флагман Тихоокеанського флоту, ракетний крейсер "Варяг", та шість китайських кораблів, також літаки й гелікоптери. російські судна, які вирушають на навчання, у понеділок вийшли з Владивостока.
Нагадаємо, що в листопаді в цьому регіоні масштабні військові навчання розпочали США та Японія.