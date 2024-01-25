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Проблеми з опаленням у російських містах пов'язані з фінансуванням війни – розвідка Британії

25 січня 2024, 14:38
Проблеми з опаленням у російських містах пов'язані з фінансуванням війни – розвідка Британії
Фото: з відкритих джерел
Британська розвідка зауважила на перебої з опаленням і електропостачанням в регіонах росії останніми місяцями.

Про це британське Міноборони опублікувало в розвідувальному огляді в X (Twitter).

Розвідка пише, що проблема з опаленням у регіонах рф особливо загострилася на тлі мінусових температур і російської політики воєнного часу.

"росія надає перевагу тому, щоби фінансувати воєнні витрати, а не загальну державну інфраструктуру, особливо після повномасштабного вторгнення в Україну", - йдеться в дописі. 

Багатьом регіональним урядам росії запропонували фінансувати місцеві добровольчі формування, які, ймовірно, призвело до перенапруження їхніх бюджетів і необхідності певного скорочення витрат на утримання інфраструктури.

Також мобілізація могла призвести до дефіциту робочої сили в усіх галузях, включаючи кваліфікованих інженерів-теплотехніків і сантехніків.

"Президент росії Владімір путін попросив міністра з надзвичайних ситуацій Александра Куренкова забезпечити подачу тепла і електроенергії жителям. Вирішення цієї проблеми, ймовірно, є ключовим питанням для Путіна напередодні майбутніх президентських виборів в рф", – пишуть в розвідці.

 
РосіяопаленняРозвідка Британії

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