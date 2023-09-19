Проблеми з імпортом українського зерна до Болгарії виникли через російську пропаганду

Нещодавно болгарські виробники зерна почали вимагати заборонити імпорт сільськогосподарської продукції з України.

Міністр транспорту Болгарії Тодор Гвоздейков заявив, що проблеми з імпортом українського зерна до країни виникли через російську пропаганду.

Підприємці перекрили дороги країни, пише видання Euractiv.

Міністр транспорту Болгарії Тодор Гвоздейков прокоментував останні події. Він нагадав, що є рішення Єврокомісії та болгарського парламенту про дозвіл на імпорт української продукції.



"Коли імпорт був дозволений у 2022 році, болгарські виробники зерна отримали прибуток у розмірі понад €1,25 мільярда. У 2021 році прибуток був менший, але цей протест зараз має політичну мету. Вони намагаються дестабілізувати чіткий напрямок Болгарії", – сказав Гвоздейков.

"Болгарії нічого втрачати. Ми надаємо коридор солідарності, порт, через який можна експортувати зерно з України. І Болгарія від цього тільки виграє", – додав він.

Нещодавно у Болгарії розгорнулася потужна дезінформаційна кампанія в соцмережах, спрямована проти українського агровиробництва.



Найпопулярнішою фейковою новиною було те, що українські продукти харчування забруднені важкими металами і навіть ураном.

Влада Болгарії провела сотні перевірок українського зерна та продуктів харчування, але не виявила жодної такої проблеми.



Прем'єр-міністр країни Ніколай Денков заявив, що реальної проблеми з імпортом української сільськогосподарської продукції не існує, оскільки Болгарія має право визначати, які обсяги вона хоче приймати.



Виробники почали протести після того, як впали ціни на насіння соняшнику на світових ринках. Вони наполягають на тому, що місцеві переробні заводи купували їх продукцію за цінами на 15-20% вищими за ринкову вартість, однак це призведе до зростання цін на вироблену олію, яка фактично стане неконкурентоспроможною.

У неділю дезінформаційну кампанію продовжила голова Національної спілки пекарів та кондитерів Мар'яна Кукушева, заявивши, що українську пшеницю нібито можна використовувати лише на корм, оскільки вона містить хімічні сполуки "важких металів".



У Болгарському агентстві з безпеки харчових продуктів одразу відреагували на таку заяву, зазначивши, що в українській пшениці немає важких металів. Продовольче агентство оголосило про посилення контролю і відбір зразків з кожної партії з України.



На сьогодні було відібрано 575 зразків української продукції, і жодного відхилення від стандартів безпеки не виявили.



Акція з блокування низки важливих дорожніх пунктів і пунктів пропуску по всій країні почалася 18 вересня. Болгарські фермери вийшли на безстрокову загальнонаціональну аграрну акцію протесту у відповідь на дозвіл на імпорт зерна з України.