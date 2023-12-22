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ПОЛІТИКА

Проблеми з поставками газу: російський проєкт під загрозою через американські санкції

22 грудня 2023, 11:13
Проблеми з поставками газу: російський проєкт під загрозою через американські санкції
Фото: УНН
Проєкт дуже важливий для росії, оскільки з його допомогою кремль хоче збільшити свою ринкову частку на світовому ринку СПГ до п'ятої частини до 2030 року.

російська компанія "Новатек", яка є найбільшим виробником скрапленого природного газу в країні, попередила деяких своїх клієнтів про проблеми з поставками сировини за проєктом Arctic LNG 2.

Про це стало відомо агентству Reuters.

Зазначається, що проблеми з поставками виникли після того, як у листопаді Сполучені Штати Америки ввели санкції проти Arctic LNG 2, виробництво на якому росіяни збиралися запустити до кінця цього року або на початку 2024-го. При цьому представники "Новатека" не захотіли коментувати ситуацію.

За даними журналістів, проєктна потужність заводу Arctic LNG 2 з трьома ланками становить 19,8 мільйона метричних тонн на рік і 1,6 мільйона тонн стабільного газового конденсату на рік. Проєкт дуже важливий для р             осії, оскільки з його допомогою кремль хоче збільшити свою ринкову частку на світовому ринку СПГ до п'ятої частини до 2030 року. Зараз на рф припадає приблизно 8% світових поставок.

Очікувалося, що перші СПГ-танкери проекту відпливуть у першому кварталі наступного року. Але, одне з джерел розповіло агентству, що клієнтів, у яких вже є контракти на купівлю СПГ, серед яких китайські Shenergy Group і Zheijang Energy та іспанська Repsol, попередили про проблеми.

Arctic LNG 2 — проєкт компанії "Новатек" із видобутку природного газу та виробництва скрапленого природного газу. На початку листопада 2023 року помічник Державного секретаря США з питань енергетики Джеффрі Пайєтт заявив про нові санкції з боку Вашингтона проти Arctic LNG 2. Він зазначив, що мета Білого дому — "задушити російський проєкт".

Для здійснення свого проєкту рф побудувала великий морський термінал для експорту газу. Об'єкт будували поруч із базою російських атомних підводних човнів.

Раніше повідомлялось, що російська нафта застрягла на танкерах на шляху до Індії після санкцій США.

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