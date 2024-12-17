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Проблеми з психічним здоров'ям людей у ​​світі сягли масштабів пандемії – FT

17 грудня 2024, 11:52
Проблеми з психічним здоров'ям людей у ​​світі сягли масштабів пандемії – FT
Фото: paradigmmalibu.com
Брак фінансів та використання соціальних мереж сприяють депресії

Проблеми із психічним здоров'ям людей у ​​світі досягли масштабів пандемії.

Про це пише видання Financial Times з посиланням на різні дослідження на цю тему, зокрема оцінку Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Дослідження Deloitte показує, що особливо гостро проблема з психічним здоров'ям стоїть у людей, які працюють у бізнесі.

Як зазначили у ВООЗ, щороку у світі втрачається 12 млрд робочих днів через депресію та підвищену тривожність. Збитки від цього для світової економіки оцінюють у $1 трильйон.
 
Згідно з дослідженням консалтингової компанії Deloitte, частка британських співробітників у сфері фінансів та страхування, які страждають через вигоряння (втома, зниження працездатності та дистанціювання від роботи) становить 17% порівняно із середнім показником у 12% у всіх інших сферах. Витрати через вигоряння в середньому становлять 5379 фунтів стерлінгів ($6,8 тис.) на одного співробітника на рік у цих сферах. Опитування, проведене MindForward Alliance серед 12,2 тис. працівників по всьому світу також показало, що психічні розлади частіше зустрічаються у співробітників фінансових та юридичних фірм. При цьому, згідно з дослідженням MindForward, у компаніях, де ця проблема не замовчується, працівники відчувають підтримку.
 
Серед факторів, що сприяють проблемам із психічним здоров'ям у світі, – вартість життя та повсюдне використання соціальних мереж. Однак роботодавці почали приділяти все більше уваги підвищенню добробуту працівників, зазначає газета.
 
Крім того, тенденцію погіршення психічного здоров'я збільшила пандемія Covid-19, зазначає ЗМІ. Так, у 2020-2021 роках зафіксували зростання депресії у світі на 25%. І як зазначають у ВООЗ, наразі світ не повернувся до показників 2019 року. «Ми ще не повернулися до рівня, що існував до пандемії. Деякі люди досі страждають від наслідків, викликаних пандемією», – сказав фахівець із психічного здоров'я з ВООЗ Ден Чісхолм.
 
"Масштаб проблеми, особливо серед молоді, спричиняє величезну тривогу. Нас запитують, чи ми не спостерігаємо зростання числа психічних розладів просто тому, що люди стали охочіше про них розповідати, проте зростання настільки велике, що заперечувати реальні зміни неможливо", – наголосила професорка епідеміології Йоркського університету Кейт Пікетт.

 

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