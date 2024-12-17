Проблеми з психічним здоров'ям людей у ​​світі сягли масштабів пандемії – FT

Брак фінансів та використання соціальних мереж сприяють депресії

Проблеми із психічним здоров'ям людей у ​​світі досягли масштабів пандемії.

Про це пише видання Financial Times з посиланням на різні дослідження на цю тему, зокрема оцінку Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Дослідження Deloitte показує, що особливо гостро проблема з психічним здоров'ям стоїть у людей, які працюють у бізнесі.

Як зазначили у ВООЗ, щороку у світі втрачається 12 млрд робочих днів через депресію та підвищену тривожність. Збитки від цього для світової економіки оцінюють у $1 трильйон.

Згідно з дослідженням консалтингової компанії Deloitte, частка британських співробітників у сфері фінансів та страхування, які страждають через вигоряння (втома, зниження працездатності та дистанціювання від роботи) становить 17% порівняно із середнім показником у 12% у всіх інших сферах. Витрати через вигоряння в середньому становлять 5379 фунтів стерлінгів ($6,8 тис.) на одного співробітника на рік у цих сферах. Опитування, проведене MindForward Alliance серед 12,2 тис. працівників по всьому світу також показало, що психічні розлади частіше зустрічаються у співробітників фінансових та юридичних фірм. При цьому, згідно з дослідженням MindForward, у компаніях, де ця проблема не замовчується, працівники відчувають підтримку.