Продажі автомобілів у ЄС впали до найнижчого рівня за 26 років

У червні в Європі було зареєстровано найнижчу кількість нових легкових автомобілів з 1996 року - трохи більше 1,06 мільйона, причому продажі деяких автовиробників впали майже на 50%.

Про це свідчать дані Європейської автомобільної асоціації, пише Reuters.

Німецька Volkswagen Group найбільше постраждала серед великих автовиробників з майже на чверть меншими продажами, ніж минулого червня.

Проте за перше півріччя найбільше падіння на 21,1% зафіксувала корпорація Stellantis.

Серед невеликих брендів кількість нових реєстрацій у Volvo впала на 47,9% у червні та на 28,5% за перше півріччя, тоді як Jaguar Land Group зафіксувала менше падіння у червні на 13,2%, але загалом цього року падіння склало 34,7%.

Основні виробники автомобілів від BMW до Stellantis протягом останніх тижнів повідомляли про падіння продажів у всьому світі напередодні своїх результатів за другий квартал цього місяця.

Усі чотири основні ринки Європейського Союзу - Іспанія, Італія, Німеччина та Франція - повідомили про зниження реєстрації автомобілів.