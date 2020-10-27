Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Продажі швейцарського шоколаду різко знизилися через пандемію COVID-19

"На цих важливих ринках не видно жодного відновлення навіть у довгостроковій перспективі"
Продажі швейцарського шоколаду впали на 14,3% за перші вісім місяців цього року через пандемію COVID-19.
Продажі швейцарського шоколаду різко знизилися через пандемію COVID-19 Фото: million-wallpapers.ru

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Продажі впали головним чином тому, що ресторани, готелі та туристи купували менше швейцарського шоколаду. Шоколад з альпійської країни відомий такими брендами, як Lindt і Toblerone.

Зниження було ще більш помітним в останні чотири місяці звітного періоду, склавши 21,5%, причому постраждали як внутрішні продажі, так і експорт, заявили в галузевій асоціації Chocosuisse у вівторок.

Більше 70% швейцарського шоколаду експортується, причому бізнес особливо постраждав цього літа через спад у сфері подорожей і туризму, повідомила асоціація, в число членів якої входять Barry Callebaut і Lindt & Spruengli.

"На цих важливих ринках не видно жодного відновлення навіть у довгостроковій перспективі", - зазначили в Chocosuisse.

За вісім місяців внутрішні продажі швейцарського шоколаду також впали, в той час як імпорт шоколаду, виробленого за кордоном, збільшився, заявила Асоціація, критикуючи високі ціни на сировину в Швейцарії через "протекціоністське регулювання".

У 2019 році обсяг продажів шоколадної промисловості Швейцарії склав 1,787 мільярда швейцарських франків (1,97 мільярда доларів).

Читайте також: у Польщі 24 тонни рідкого шоколаду повністю заблокували рух на автомагістралі

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 10 2020 16:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бізнеси із "зеленими" серцями: чотири корпорації, рухомі екомісіями

Бізнеси із "зеленими" серцями: чотири корпорації, рухомі екомісіями

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.