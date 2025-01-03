Продажі Tesla в Китаї досягли рекордного рівня у 2024 році

У 2024 році Tesla поставила 36,7% своїх автомобілів клієнтам у Китаї, другому за величиною ринку, виходячи з показників продажів.

Американський виробник електромобілів Tesla заявив у п'ятницю, що його продажі в Китаї зросли на 8,8% до рекордного рівня понад 657 000 автомобілів у 2024 році, що є високим показником на конкурентному ринку в рік, коли його річні глобальні поставки вперше впали.

Продажі Tesla на найбільшому автомобільному ринку світу також зросли на 12,8% в грудні в порівнянні з місяцем раніше до рекордного рівня в 83 тис одиниць.

У 2024 році Tesla поставила 36,7% своїх автомобілів клієнтам у Китаї, другому за величиною ринку, виходячи з показників продажів.

Але глобальні постачання знизилися на 1,1%, не виправдавши попередній прогноз генерального директора Ілона Маска про незначне зростання.

Скорочення європейських субсидій, перехід США до дешевих гібридних транспортних засобів і посилення глобальної конкуренції, особливо з боку китайської компанії BYD, негативно вплинули на продажі.

За перші 11 місяців 2024 року на Китай припало 70% світових продажів електромобілів і гібридів, а понад 90% приросту світових продажів електромобілів і гібридів у порівнянні з минулим роком припало на Китай.

З річними глобальними продажами в 1,79 мільйона автомобілів Tesla все ще трохи випереджає BYD, чиї продажі електромобілів зросли на 12,1% до 1,76 мільйона в усьому світі.