Продажі Tesla в Китаї досягли рекордного рівня у 2024 році
03 січня 2025, 16:53
Фото: Tesla
У 2024 році Tesla поставила 36,7% своїх автомобілів клієнтам у Китаї, другому за величиною ринку, виходячи з показників продажів.
Американський виробник електромобілів Tesla заявив у п'ятницю, що його продажі в Китаї зросли на 8,8% до рекордного рівня понад 657 000 автомобілів у 2024 році, що є високим показником на конкурентному ринку в рік, коли його річні глобальні поставки вперше впали.
Про це пише Reuters.
Продажі Tesla на найбільшому автомобільному ринку світу також зросли на 12,8% в грудні в порівнянні з місяцем раніше до рекордного рівня в 83 тис одиниць.
У 2024 році Tesla поставила 36,7% своїх автомобілів клієнтам у Китаї, другому за величиною ринку, виходячи з показників продажів.
Але глобальні постачання знизилися на 1,1%, не виправдавши попередній прогноз генерального директора Ілона Маска про незначне зростання.
Скорочення європейських субсидій, перехід США до дешевих гібридних транспортних засобів і посилення глобальної конкуренції, особливо з боку китайської компанії BYD, негативно вплинули на продажі.
За перші 11 місяців 2024 року на Китай припало 70% світових продажів електромобілів і гібридів, а понад 90% приросту світових продажів електромобілів і гібридів у порівнянні з минулим роком припало на Китай.
З річними глобальними продажами в 1,79 мільйона автомобілів Tesla все ще трохи випереджає BYD, чиї продажі електромобілів зросли на 12,1% до 1,76 мільйона в усьому світі.