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ПОЛІТИКА

Продовження потужної підтримки України - найкращий спосіб наблизити кінець війни, - Блінкен

22 грудня 2022, 20:30
Продовження потужної підтримки України - найкращий спосіб наблизити кінець війни, - Блінкен
Фото: Укрінформ
Збереження цієї підтримки має вирішальне значення, оскільки президент путін, як і раніше, не виявляє інтересу до серйозної дипломатії

Продовження потужної підтримки України є найкращим способом для того, щоб наблизити війну до завершення шляхом дипломатії, заявив на прес-конференції держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Reuters.

За його словами, президент США Джо Байден на зустрічі запевнив свого українського колегу Володимира Зеленського, що Україну підтримуватимуть стільки, скільки буде потрібно.

"Збереження цієї підтримки має вирішальне значення, оскільки президент путін, як і раніше, не виявляє інтересу до серйозної дипломатії", - зазначив Блінкен.

Також він додав, що дипломатія є єдиним способом завершити війну росії проти України.

"Поки президент путін не змінить свій курс, найкращий спосіб наблизити перспективи миру, наблизити перспективи повноцінної дипломатії - це збереження нашої сильної підтримки України", - резюмував Блінкен.


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