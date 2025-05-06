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Профільний комітет Ради схвалив ратифікацію угоди про надра зі США

06 травня 2025, 19:32
Профільний комітет Ради схвалив ратифікацію угоди про надра зі США
Фото: meest-online.com
Під час засідання комітету 11 голосів було "За", один - утримався, ще два не взяли участь у голосуванні.
Комітет Верховної Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію за основу та в цілому Угоду по копалинах між Україною та Сполученими Штатами Америки.
 
Про це у Telegram написав народний депутат Ярослав Железняк.
 
Тепер наступним кроком стане ратифікація документа в сесійній залі парламенту, що відкриє шлях до практичної реалізації домовленостей. За даними Железняка, це має відбутись у четвер, 8 травня.
 
За словами нардепа, була внесена пропозиція у текст рішення комітету:
  • будь-які додаткові домовленості про створення Фонду відбудови, не можуть протирічити цій Угоді;
  • ця угода діє на всій території України в рамках міжнародно визнаних кордонів.
 
Нардеп уточнив, що під час засідання комітету 11 голосів було "За", один - утримався, ще два не взяли участь у голосуванні.
 
Нагадаємо, що нещодавно Україна та США підписали угоду про надра. Ця угода передбачає створення інвестиційного фонду, куди буде надходити 50% роялті, ліцензійних платежів та інших подібних виплат від проєктів з видобутку природних ресурсів в Україні.
 
війна в Україніросія окупантиугода про копалини

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