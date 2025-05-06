Профільний комітет Ради схвалив ратифікацію угоди про надра зі США

Під час засідання комітету 11 голосів було "За", один - утримався, ще два не взяли участь у голосуванні.

Комітет Верховної Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію за основу та в цілому Угоду по копалинах між Україною та Сполученими Штатами Америки.

Про це у Telegram написав народний депутат Ярослав Железняк.

Тепер наступним кроком стане ратифікація документа в сесійній залі парламенту, що відкриє шлях до практичної реалізації домовленостей. За даними Железняка, це має відбутись у четвер, 8 травня.

За словами нардепа, була внесена пропозиція у текст рішення комітету: