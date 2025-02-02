Профспілки виступили проти ініціативи Трампа щодо скорочення держслужбовців

Профспілка попередила, що пропозиція не містить жодних гарантій того, що працівники, чиї заяви про відставку будуть прийняті, "отримають переваги, які має намір запропонувати Програма".

Пропозиція президента Дональда Трампа до більшості федеральних службовців негайно звільнитися та отримати зарплату до вересня, приголомшила багатьох працівників. Профспілки назвали такі пропозиції незаконними.

Про це повідомляє CNN.

Коли у вівторок, 28 січня, співробітники Міністерства сільського господарства США, що базується в штаті Міссісіпі, отримали пропозицію про відстрочену відставку, вони її прочитали, розсміялися, адже вона була просто "безглуздою", а потім видалили її.

Багато федеральних службовців зі Сполучених Штатів у розмові з CNN розповіли, що не хочуть жертвувати пільгами, які виходять за рамки їхньої зарплати - включно з медичним і пенсійним забезпеченням та списанням студентських позик, - вже не кажучи про кар'єру.

Федеральні профспілки швидко відреагували на пропозицію відтермінованої відставки та підкреслили, що це не викуп та що адміністрація може бути не в змозі її виконати.

У профспілках зазначили, що повідомлення від Управління кадрової служби (Office of Personnel Management, OPM) "пронизані невідповідностями і невизначеностями. Також незрозуміло, чи має Управління законні повноваження підтримувати Програму чи її передбачувані переваги, а критерії прийнятності є розпливчастими".

Профспілка попередила, що пропозиція не містить жодних гарантій того, що працівники, чиї заяви про відставку будуть прийняті, "отримають переваги, які має намір запропонувати Програма".

У профспілці також зазначили, що федеральний уряд фінансується лише до середини березня, тому адміністрація Трампа не може обіцяти виплати після цього, доки Конгрес не ухвалить законопроект про витрати.

Така реакція змусила адміністрацію Трампа надіслати в п'ятницю, 31 січня, ще одного електронного листа працівникам, цього разу від окремих агентств. У ньому підкресленим текстом наголошувалося, що пропозиція є "чинною, законною і буде виконана" відповідними відомствами.

Крім того, ті, хто прийме пропозицію, "не підлягатимуть скороченню або іншому достроковому звільненню", не будуть змушені працювати впродовж приблизно восьмимісячного періоду (за рідкісними винятками) і зможуть протягом цього часу працювати на недержавній роботі.

Електронний лист Управління кадрової служби, що містив заголовок "Розвилка на дорозі", мав багато спільного з електронним листом, який компанія X, що тоді називалася Twitter, розіслала своїм співробітникам через кілька днів після того, як Ілон Маск очолив компанію. В даний момент Маск очолює Департамент ефективності уряду Трампа, одним із завдань якого є скорочення федеральної робочої сили.

Пропозиція надійшла у той час, коли Трамп прагне реформувати федеральну робочу силу, зокрема, зменшити її чисельність, замінити кар'єрних працівників політичними призначенцями, знищити деякі гарантії захисту державних службовців, припинити зусилля щодо забезпечення різноманітності та багато іншого.

У федеральному уряді працює близько 2,4 мільйона осіб, не враховуючи поштових працівників, які не підпадають під дію пакету. Виняток становлять також військовослужбовці та особи, які обіймають посади, пов'язані, зокрема, з імміграційною службою та національною безпекою.

Ті, хто має на це право, повинні ухвалити рішення до 6 лютого.

Профспілка федеральних службовців закликає федеральних працівників відхилити пропозицію та поставили під сумнів законність цієї пропозиції.

"Ця пропозиція є тактикою залякування, спрямованою на те, щоб змусити федеральних службовців звільнитися, пообіцявши за незаконною і такою, що не підлягає виконанню, угодою виплатити їм зарплату до жовтня", - заявив національний президент Національної федерації федеральних службовців Ренді Ервін.