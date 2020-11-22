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Прогноз: Китай стане найбільшим ринком люксових товарів до 2025 року

Материковий Китай є єдиним регіоном у світі, який завершить поточний рік на позитивній ноті
Консалтингова компанія Bain & Company у своєму прогнозі очікує, що Китай стане найбільшим ринком люксових товарів до 2025 року.
Прогноз: Китай стане найбільшим ринком люксових товарів до 2025 року Фото: з вільних джерел

Китай стане найбільшим ринком товарів класу "люкс" до 2025 року, при цьому на китайських покупців припаде майже половина світових витрат на предмети розкоші, випливає з доповіді Bain & Company, інформує "Економічна правда".

У компанії відзначають, що материковий Китай є єдиним регіоном у світі, який завершить поточний рік на позитивній ноті: продажі товарів класу "люкс" зросли на 45% і склали 44 млрд євро.

"Внутрішнє споживання збільшилося у всіх каналах, категоріях, цінових діапазонах і серед усіх поколінь", - повідомляється в доповіді.

Незважаючи на активне відновлення ринку в Китаї, Bain очікує, що продажі предметів розкоші по всьому світу впадуть на 23% і складуть 217 млрд євро в цьому році, а операційний прибуток компаній знизиться на 60%. Це стане найбільшим спадом з 2009 року.

"Основний удар від спаду світової туристичної галузі прийняла на себе Європа: продажі предметів розкоші в цьому регіоні знизилися на 36% без урахування коливання валютних курсів і склали 57 млрд євро.

На Північну і Південну Америку криза вплинула менше - продажі впали на 27% і склали 62 млрд євро", - йдеться у дослідженні.

За очікуваннями консалтингової компанії, відновлення ринку буде набирати темпи протягом наступних трьох років, при цьому ринок повернеться до рівнів 2019 року до кінця 2022-го або початку 2023 року залежно від макроекономічних умов, розвитку пандемії і темпів відновлення світового туризму.

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22 11 2020 10:28
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