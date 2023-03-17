Програма ООН з довкілля працюватиме в Україні мінімум 4 роки
Про це заявила заступниця генерального секретаря ООН та виконавча директорка Програми ООН з довкілля Інгер Андерсен, повідомляє Інтерфакс.
"Досі UNEP не була присутня в Україні. Але тепер – так. Те, що ми робили досі, полягало в підтримці здалеку, тоді як зараз ми працюватимемо в тісній співпраці з Міністерством довкілля, з метою допомогти здобути ті навички, які потрібні, щоб упоратися з катастрофічною ситуацією з екологічного погляду", – сказала Андерсен.
Очікується, що Програма ООН з довкілля пробуде тут щонайменше 4 роки й матиме змогу надавати всю технічну підтримку, необхідну українському уряду, щоб забезпечити надійне та стале відновлення.
Заступниця генсека Організації також наголосила на важливості того, аби реконструкція і будівництво відбувалося чистішими й екологічнішими методами. Тоді це зможе гарантувати, що забруднення довкілля, яке існувало до війни, зменшиться та зникне згодом.
"Тож попереду велика робота. І це та сфера, яку ми обов'язково підтримуватимемо", – підкреслила Інгер Андерсен.
На її думку, наразі першочергове завдання – це підготовка інспекторів, які в усій країні зможуть оцінювати екологічну шкоду.
"У жовтні ми відправили першу групу з 25 осіб до Швейцарії, щоб вони могли пройти навчання. І тепер команда повернеться до України, де продовжить навчання", – зазначила Андерсен.
За її словами, в Україні працюватимуть сотні інспекторів.
"Але зараз це не пріоритет, пріоритетом є люди та їхнє здоров'я й благополуччя, звісно", – Інгер підсумувала Андерсен.