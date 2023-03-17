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Програма ООН з довкілля працюватиме в Україні мінімум 4 роки

17 березня 2023, 17:37
Програма ООН з довкілля працюватиме в Україні мінімум 4 роки
Фото: Укрінформ
Програма Організації Об'єднаних Націй з довкілля допомогатиме українському уряду в подоланні негативних наслідків війни.

Про це заявила заступниця генерального секретаря ООН та виконавча директорка Програми ООН з довкілля Інгер Андерсен, повідомляє Інтерфакс.

"Досі UNEP не була присутня в Україні. Але тепер – так. Те, що ми робили досі, полягало в підтримці здалеку, тоді як зараз ми працюватимемо в тісній співпраці з Міністерством довкілля, з метою допомогти здобути ті навички, які потрібні, щоб упоратися з катастрофічною ситуацією з екологічного погляду", – сказала Андерсен.

Очікується, що Програма ООН з довкілля пробуде тут щонайменше 4 роки й матиме змогу надавати всю технічну підтримку, необхідну українському уряду, щоб забезпечити надійне та стале відновлення.

Заступниця генсека Організації також наголосила на важливості того, аби реконструкція і будівництво відбувалося чистішими й екологічнішими методами. Тоді це зможе гарантувати, що забруднення довкілля, яке існувало до війни, зменшиться та зникне згодом.

"Тож попереду велика робота. І це та сфера, яку ми обов'язково підтримуватимемо", – підкреслила Інгер Андерсен.

На її думку, наразі першочергове завдання – це підготовка інспекторів, які в усій країні зможуть оцінювати екологічну шкоду.

"У жовтні ми відправили першу групу з 25 осіб до Швейцарії, щоб вони могли пройти навчання. І тепер команда повернеться до України, де продовжить навчання", – зазначила Андерсен.

За її словами, в Україні працюватимуть сотні інспекторів.

Виконавча директорка Програми наголосила, що до повномасштабного вторгнення Україна відігравала активну роль у Європі в питаннях довкілля і підписала більшість важливих природоохоронних угод.
 

"Але зараз це не пріоритет, пріоритетом є люди та їхнє здоров'я й благополуччя, звісно", – Інгер підсумувала Андерсен.

 

війнаООНУкраїнадовкілля

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