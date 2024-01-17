Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Проєкт тимчасового фінансування уряду США пройшов першу процедурну перевірку у Сенаті – Bloomberg

17 січня 2024, 11:07
Проєкт тимчасового фінансування уряду США пройшов першу процедурну перевірку у Сенаті – Bloomberg
Фото: Укрінформ
Документ передбачає гроші для низки державних агентств, кошти яких мали вичерпатися 19 січня.

Законопроєкт про тимчасові витрати, щоб запобігти частковому припиненню роботи уряду США  пройшов вчора у Сенаті свою першу процедурну перевірку.

Про це пише Bloomberg.

Сенат проголосував 68 проти 13 за схвалення документа.

Проєкт передбачає гроші для низки державних агентств, кошти яких мали вичерпатися 19 січня. Одні з них забезпечать фінансуванням до 1 березня, інші − до 8 березня.

Проміжне фінансування має підтримку лідерів Конгресу, включно зі спікером Палати представників Майка Джонсона, тому перспективи проходження в обох палатах хороші”, − зазначає видання.

Законопроєкт не містить спірних пунктів, зокрема щодо ситуації на кордоні та допомоги Україні. У ньому також немає потенційного податкового пакета для бізнесу в розмірі 80 мільярдів доларів, над яким працюють члени податкової комісії Конгресу.

У той час як ультраконсерватори в Палаті виступають проти того, щоб відомства працювали за нинішнього рівня фінансування, спікер може обійти їх, покладаючись на підтримку демократів, додає Bloomberg. 

Ключом до завершення нашої роботи цього тижня буде двопартійна співпраця в обох палатах”, − сказав лідер більшості в Сенаті Чак Шумер.

Короткостроковий пакет має на меті дати законодавцям час для завершення переговорів щодо річного фінансування на фінансовий рік, який розпочався 1 жовтня. Лідери обох партій домовилися про обмеження витрат у 1,66 трильйона доларів у рік, але все ще обговорюють, як розподілити гроші між урядовими департаментами та програмами. Вони також мають розглянути консервативні вимоги долучити до законопроєктів такі питання, як обмеження імміграції та абортів.

фінансуванняСенат СШАвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Захід повинен реально дивитися на безпекову ситуацію. Ймовірна поразка Вашингтона в Україні свідчить, що США потребують нової стратегії національної безпеки – Ендрю Міхта
Політика
Захід повинен реально дивитися на безпекову ситуацію. Ймовірна поразка Вашингтона в Україні свідчить, що США потребують нової стратегії національної безпеки – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 16 січня 2024, 23:37
Мінус один A-50. Як ЗСУ провели спецоперацію проти російських засобів раннього попередження – Том Купер
Cуспільство
Мінус один A-50. Як ЗСУ провели спецоперацію проти російських засобів раннього попередження – Том Купер
Переклад iPress – 16 січня 2024, 16:18
Варіант Декатура. США знають, як покласти край нападам на судноплавство – Еліот Коен
Політика
Варіант Декатура. США знають, як покласти край нападам на судноплавство – Еліот Коен
Переклад iPress – 16 січня 2024, 12:42
Зима знизила інтенсивність бойових дій. Лінії фронту не змінювалися протягом останнього тижня – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Зима знизила інтенсивність бойових дій. Лінії фронту не змінювалися протягом останнього тижня – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 січня 2024, 08:11
Доля України викликає тривожні настрої в країнах Балтії. Занепокоєння щодо надійності США і слабкості НАТО залишають Литву та її сусідів вразливими – Едвард Лукас
Політика
Доля України викликає тривожні настрої в країнах Балтії. Занепокоєння щодо надійності США і слабкості НАТО залишають Литву та її сусідів вразливими – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 січня 2024, 15:05
Три місяці авдіївського наступу росіян. Великі втрати і мінімальні здобутки – Філліпс О'Брайен
Політика
Три місяці авдіївського наступу росіян. Великі втрати і мінімальні здобутки – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 січня 2024, 12:27
Хусити: розворушене багатими нафтовими країнами осине гніздо. США і Британія не зможуть довгостроково вести проти них війну – Том Купер
Політика
Хусити: розворушене багатими нафтовими країнами осине гніздо. США і Британія не зможуть довгостроково вести проти них війну – Том Купер
Переклад iPress – 15 січня 2024, 08:28
Не для того, щоб перемогти. Фальшиві путінські суперники не можуть навіть зберегти серйозне обличчя – Джулія Девіс
Політика
Не для того, щоб перемогти. Фальшиві путінські суперники не можуть навіть зберегти серйозне обличчя – Джулія Девіс
Переклад iPress – 12 січня 2024, 14:27
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється