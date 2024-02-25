Проєкти USAID під загрозою через затримку виділення допомоги Україні Конгресом США

Йдеться, зокрема, про проєкти з підтримка фермерів, гуманітарну допомогу тощо.

Проєкти Агентства США з міжнародного розвитку (US AID) в Україні є під загрозою через затримку зі схваленням конгресу додаткового фінансування для України.

Про це заявила адміністраторка US AID Саманта Пауер під час зустрічі з журналістами у Вашингтоні, повідомляє “Голос Америки”.

“Я б сказала, що всі наші програми є під загрозою”, – сказала Пауер.

За її словами, агентство зробило довгострокові інвестиції, “які ще довго будуть приносити дивіденди”, зокрема, в інтеграцію українських залізниць у європейську систему, в українське сільське господарство, щоб українські фермери могли продовжити працювати, незважаючи на руйнування, яких завдають їм постійні російській обстріли.

“Є багато частин світу, які голодують. Але українські фермери продовжили працювати, вони готові подолати проблеми з боєприпасами, що не розірвалися, відновити свою ферму чи свій малий бізнес після руйнування. І ми хочемо переконатися, що вони й надалі матимуть доступ до позик під низькі відсотки, до ресурсів”, – сказала Пауер.

Вона зазначила, що допомогу від агентства отримало 32% українських аграріїв.

“Це все є в інтересах України та в інтересах Сполучених Штатів, тому що з часом це означатиме менше прямої бюджетної підтримки, більше податкових надходжень, і це в інтересах Сполучених Штатів, тому що справді вразливим країнам знадобиться менше гуманітарної допомоги, країнам в Африці, на південь від Сахари”, – сказала Пауер.

Вона додала, що загроза нависла і над гуманітарними програмами в Україні, націленими на найбільш потребуючі групи населення – людей, які втратили житло в результаті російських обстрілів, жінок з дітьми, людей, що страждають від посттравматичних розладів.

"Думка про те, що ми не зможемо підтримати їх у годину найбільшої потреби, справді дуже темна думка", – сказала Пауер.

Разом з тим, вона наголосила, що в обох палатах Конгресу “є велика більшість”, яка готова підтримати додаткове фінансування для України.

“Є велика двопартійна більшість, яка погоджується з усім, що я сказала, і яка не хоче, щоб ми вимкнули програми, які роблять так багато користі”, – сказала Пауер.

Згідно з даними агентства, від початку широкомасштабної війни 24 лютого 2022 року, USAID надало 9,88 мільярда доларів на програми розвитку та гуманітарну допомогу. Серед першочергових агентство виокремлює такі питання, як протидія впливу російської агресії, сприяння економічному розвитку та енергетичній незалежності країни та антикорупційну діяльність.