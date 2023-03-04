Прокуратура Нідерландів відкрила 45 справ щодо обходу санкцій ЄС проти рф

Нідерландська прокуратура почала 45 кримінальних розслідувань проти компаній і приватних осіб, які підозрюються в обході санкцій проти росії.

З 45 кримінальних розслідувань - 29 пов'язані з порушеннями правил імпорту та експорту, а інші розслідування стосуються порушень фінансових санкцій.

Про це пише RTL News.

На сьогодні порушено кримінальну справу, в рамках якої людину підозрюють у тому, що вона експортувала мікрочіпи в росію через Казахстан. Ця справа ще не розглянута в суді.

В публікацій мовиться, що обхід санкційних правил карається тюремним ув'язненням на строк до 6 років.

В лютому Статистичне управління Нідерландів повідомило, що за останній рік Нідерланди експортували до рф набагато менше продукції. Найбільше зниження експорту як раз серед напівпровідників та мікросхем, які перебувають санкційному списку.

Дослідження NOS і Nieuwsuur показало, що багато мікросхем потрапляють до росії через посередників.