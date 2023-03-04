Матеріали:
Теми:

Прокуратура Нідерландів відкрила 45 справ щодо обходу санкцій ЄС проти рф

04 березня 2023, 21:14
Прокуратура Нідерландів відкрила 45 справ щодо обходу санкцій ЄС проти рф
Нідерландська прокуратура почала 45 кримінальних розслідувань проти компаній і приватних осіб, які підозрюються в обході санкцій проти росії.

З 45 кримінальних розслідувань - 29 пов'язані з порушеннями правил імпорту та експорту, а інші розслідування стосуються порушень фінансових санкцій.

Про це пише RTL News.

На сьогодні порушено кримінальну справу, в рамках якої людину підозрюють у тому, що вона експортувала мікрочіпи в росію через Казахстан. Ця справа ще не розглянута в суді.

В публікацій мовиться, що обхід санкційних правил карається тюремним ув'язненням на строк до 6 років.

В лютому Статистичне управління Нідерландів повідомило, що за останній рік Нідерланди експортували до рф набагато менше продукції. Найбільше зниження експорту як раз серед напівпровідників та мікросхем, які перебувають санкційному списку. 

Дослідження NOS і Nieuwsuur показало, що багато мікросхем потрапляють до росії через посередників.

ЄСНідерландисанкції

Останні матеріали

Озброєння Україні надається надто мало та надто пізно. Але росіяни не прорвали оборону у Бахмуті – Том Купер
Озброєння Україні надається надто мало та надто пізно. Але росіяни не прорвали оборону у Бахмуті – Том Купер
Переклад iPress – 04 березня 2023, 16:33
Таємна зброя путіна в енергетиці. Як стартував у кремлі колишній банкір Morgan Stanley Паша
Політика
Таємна зброя путіна в енергетиці. Як стартував у кремлі колишній банкір Morgan Stanley Паша "перекладач" Сорокін – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 березня 2023, 16:14
Нові штурмові загони зсрф змінюють тактику ведення бойових дій росії в районі Бахмута. Тим часом Україна готується до контрнаступу – Джан Касапоглу
Політика
Нові штурмові загони зсрф змінюють тактику ведення бойових дій росії в районі Бахмута. Тим часом Україна готується до контрнаступу – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 03 березня 2023, 12:07
В грандіозній танковій битві росія була розгромлена.
В грандіозній танковій битві росія була розгромлена. "Вони зробили дурню, що прийшли в Україну" – New York Times
Переклад iPress – 03 березня 2023, 09:09
Єдиний шлях до миру в Україні – повна поразка росії. Захід має припинити шукати інші шляхи перемоги та надати багато зброї – Еліот А. Коен
Політика
Єдиний шлях до миру в Україні – повна поразка росії. Захід має припинити шукати інші шляхи перемоги та надати багато зброї – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 02 березня 2023, 14:35
Тотальний штурм під Бахмутом триває майже добу. Всі проблеми ЗСУ через дефіцит боєприпасів, БПЛА та важкого піхотного озброєння – Том Купер
Політика
Тотальний штурм під Бахмутом триває майже добу. Всі проблеми ЗСУ через дефіцит боєприпасів, БПЛА та важкого піхотного озброєння – Том Купер
Переклад iPress – 02 березня 2023, 14:26
Корисні ідіоти чи агенти кремля? Крайні ліві і крайні праві в США разом протидіють військовій допомозі Україні – слухання в американському Конгресі
Політика
Корисні ідіоти чи агенти кремля? Крайні ліві і крайні праві в США разом протидіють військовій допомозі Україні – слухання в американському Конгресі
Переклад iPress – 02 березня 2023, 12:17
Зміна тактики росіян під Бахмутом – повсюдно
Політика
Зміна тактики росіян під Бахмутом – повсюдно "важка піхота". Тоді як НАТО зменшило обсяги підтримки українців озброєнням та снарядами – Том Купер
Переклад iPress – 02 березня 2023, 09:45
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється