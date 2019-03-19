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Прокуратура попросила для Лусваргі 14 років позбавлення волі

Суд у Дніпропетровській області дійшов до стадії дебатів
Павлоградський районний суд Дніпропетровської області продовжив термін утримання під вартою для бразильця Рафаеля Лусваргі до 16 травня.
Прокуратура попросила для Лусваргі 14 років позбавлення волі Фото: radiosvoboda.org

Сьогодні в суді відбулися дебати в справі про участь Лусваргі в діяльності терористичних організацій. Під час дебатів прокурор підтримав весь обсяг наведених в суді доказів і попросив суд призначити обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 14 років з конфіскацією майна, повідомила прес-служба прокуратури.

Лусваргі визнав провину в частині своєї діяльності в не передбачених законом збройних формуваннях, проте заперечував участь в терористичних організаціях.

У кінці квітня 2018 року з'ясувалося, що Лусваргі живе в Свято-Покровському Голосіївському монастирі. Активісти організації С14 затримали бразильця в травні 2018 року і доставили в СБУ, з 7 травня він перебуває під вартою.

Представники Української православної церкви (Московського патріархату), в одному з монастирів якої жив Лусваргі, кажуть, що ченці не усвідомлювали, що він брав участь у боях на Донбасі на боці сепаратистів.

Лусваргі звинувачують в тому, що з вересня 2014 року по травень 2015 року він перебував у складі підрозділу бойовиків "ДНР" "Вікінг" і виконував функції керівника ротою, інструктора і розвідника, а також брав участь в бойових діях в Донецькій області.

Павлоградський міський районний суд Дніпропетровської обл. продовжив строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб, до 24 березня 2019 року, бразильцю Рафаелю Лусваргі, якого звинувачують у тероризмі.

 
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19 03 2019 20:37
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