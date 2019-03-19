Прокуратура попросила для Лусваргі 14 років позбавлення волі

Павлоградський районний суд Дніпропетровської області продовжив термін утримання під вартою для бразильця Рафаеля Лусваргі до 16 травня.

Сьогодні в суді відбулися дебати в справі про участь Лусваргі в діяльності терористичних організацій. Під час дебатів прокурор підтримав весь обсяг наведених в суді доказів і попросив суд призначити обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 14 років з конфіскацією майна, повідомила прес-служба прокуратури.

Лусваргі визнав провину в частині своєї діяльності в не передбачених законом збройних формуваннях, проте заперечував участь в терористичних організаціях.

У кінці квітня 2018 року з'ясувалося, що Лусваргі живе в Свято-Покровському Голосіївському монастирі. Активісти організації С14 затримали бразильця в травні 2018 року і доставили в СБУ, з 7 травня він перебуває під вартою.

Представники Української православної церкви (Московського патріархату), в одному з монастирів якої жив Лусваргі, кажуть, що ченці не усвідомлювали, що він брав участь у боях на Донбасі на боці сепаратистів.

Лусваргі звинувачують в тому, що з вересня 2014 року по травень 2015 року він перебував у складі підрозділу бойовиків "ДНР" "Вікінг" і виконував функції керівника ротою, інструктора і розвідника, а також брав участь в бойових діях в Донецькій області.

Павлоградський міський районний суд Дніпропетровської обл. продовжив строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб, до 24 березня 2019 року, бразильцю Рафаелю Лусваргі, якого звинувачують у тероризмі.