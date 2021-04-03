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Прокуратура ЄС відхилила 7 з 10 кандидатів від Болгарії

Європейська прокуратура збирається відхилити сім з 10 кандидатів Болгарії на посаду європейського уповноваженого прокурора.
Прокуратура ЄС відхилила 7 з 10 кандидатів від Болгарії Фото: afp.com

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Очолювана Лаурою Кодрута Ковеші прокуратура повідомила Міністерство юстиції Болгарії про свої зауваження з приводу семи кандидатів, запропонованих владою Болгарії 18 лютого.

"Це поганий знак. Коли ми запитуємо додаткову інформацію, це не тому, що хтось недостатньо добре заповнив своє резюме або ми не розуміємо супровідний лист. Це явна ознака того, що ми не задоволені запропонованими кандидатурами", - сказало джерело видання.

Сім відхилених кандидатів - слідчі, регіональні прокурори і суддя.

Джерело пояснило, що прокуратура має обмеження на призначення слідчих, які, на відміну від прокурорів, не виступають в суді перед суддями, а також прокурорів, які не мають досвіду роботи з гучних справ.

"Ми не думаємо, що болгарські слідчі підходять. Ми поважаємо їх роботу, ми визнаємо, що згідно з болгарським законодавством вони є частиною судової системи, але ми не думаємо, що такі люди володіють необхідною кваліфікацією", - сказало джерело.

Співрозмовник також повідомив, що болгарська влада зажадала зустрічі з цього питання.

Європейська прокуратура буде незалежним органом ЄС, відповідальним за розслідування, переслідування та притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти фінансових інтересів Союзу (наприклад, шахрайство, корупція, транскордонне шахрайство з ПДВ понад 10 мільйонів євро).

Прокуратура проводить розслідування, здійснює переслідування та виконує функції прокурора у компетентних судах держав-членів. Очікується, що EPPO розпочне свою діяльність наприкінці 2020 року і базуватиметься в Люксембурзі.

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04 03 2021 13:16
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