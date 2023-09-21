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Промова Лаврова в ООН була сповнена брехні – глава МЗС Франції

21 вересня 2023, 15:07
Промова Лаврова в ООН була сповнена брехні – глава МЗС Франції
Сергій Лавров. Фото: informator24.blogspot.com
За її словами, росія має негайно припинити війну проти України та прислухатися до закликів до миру.

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що промова глави МЗС рф Сергія Лаврова у Раді безпеки ООН 20 вересня була "як завжди сповнена брехні".

Про це вона повідомила після засідання у Нью-Йорку, цитує France Info.

"Ідеї миру прогресують. Під час зустрічі багато країн висловили своє занепокоєння тим, що війна захлинулась. Ці голоси підіймаються. Їх необхідно заохочувати", — сказала Колонна.

Дипломатка наголосила, що не змогла поговорити з Лавровим особисто.

"Посидів недовго, прийшов, сказав свою промову, як завжди, повну неправди та брехні, а потім пішов", — резюмувала глава МЗС.
МЗСООНЛавроввійна в Україніросія окупанти

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