Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Пропагандистська підготовка до тривалої війни: росія обіцяє знищити Україну протягом десятиріччя

18 липня 2024, 08:13
Пропагандистська підготовка до тривалої війни: росія обіцяє знищити Україну протягом десятиріччя
Фото: EURACTIV
Пропагандисти прагнуть підтримати громадську думку про "необхідність війни для досягнення бажаних цілей".

російські державні медіа скоригували коментарі заступника голови Ради безпеки росії Дмітрія Мєдвєдєва, заявивши, що він сказав, що Україна припинить існувати до 2034 року. У такий спосіб пропаганда готує населення до тривалої війни в Україні, обіцяючи, що росія досягне своєї мети знищити українську державність протягом десятиріччя.

Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У своєму інтерв'ю виданню "Аргументи і факти" Медведєв сказав, що "не дарма" генсек НАТО Єнс Столтенберг припустив, що Україна може вступити в Альянс протягом наступних десяти років. Тому російський посадовець зробив висновок, що Україна "ніколи" не вступить у НАТО, оскільки до 2034 року зміниться керівництво Альянсу, і тому "цілком можливо, що горезвісної країни 404 [зневажливе використання коду комп'ютерної "помилки" 404, що означає, що Україна не є справжньою державою] також не існуватиме".

Експерти зауважили, що Медведєв не стверджував прямо, що Україна припинить своє існування до 2034 року. Це був, найімовірніше, підтекст його заяв, проте російські ЗМІ, включно з кремлівським агентством ТАСС, миттєво почали публікувати статті з такими заголовками, як "Медведєв визнав, що Україна не буде в 2034 році" і "Медведєв передбачив зникнення України до 2034 року".

В Інституті додали, що спотворення заяв Медведєва російськими ЗМІ має кілька наслідків. Зокрема припущення, що росія зможе "знищити Україну" до 2034 року, створює очікування у російської громадськості, що війна триватиме ще одне десятиліття, але завершиться "перемогою".

"Це також створює інформаційне підґрунтя для тривалої війни та підтримує громадську думку про необхідність війни для досягнення бажаних цілей. Крім того, цей наратив підриває будь-які заяви окремих кремлівських чиновників про готовність росії "вести переговори" про "мир" з Україною. Єдиною бажаною кінцевою метою війни для кремля є повне знищення України та її громадян", – йдеться у звіті.

Аналітики підсумували, що Україна та Захід не можуть розраховувати на переговори з росією на російських умовах, якщо ці умови передбачають знищення української держави разом із народом протягом наступних десяти років.

війна в Україніпропаганда рф

Останні матеріали

Огляд війни: ЗСУ тиснуть на півночі Харківщини. Та чому в Україні досі нема обіцяних F-16 – Том Купер
Політика
Огляд війни: ЗСУ тиснуть на півночі Харківщини. Та чому в Україні досі нема обіцяних F-16 – Том Купер
Переклад iPress – 17 липня 2024, 21:50
Поки що допомога США надходить. Але майбутній шантаж Трампа є єдиним способом росії перемогти у війні – Макс Бут
Політика
Поки що допомога США надходить. Але майбутній шантаж Трампа є єдиним способом росії перемогти у війні – Макс Бут
Переклад iPress – 17 липня 2024, 16:27
Час панікувати. Європі слід очікувати на випробування 5-ї статті НАТО про колективну безпеку – Фабіан Гоффманн
Політика
Час панікувати. Європі слід очікувати на випробування 5-ї статті НАТО про колективну безпеку – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 17 липня 2024, 08:39
Брехня, велика брехня і статистика. Як путін веде росію до демографічної катастрофи – The Telegraph
Політика
Брехня, велика брехня і статистика. Як путін веде росію до демографічної катастрофи – The Telegraph
Переклад iPress – 16 липня 2024, 13:10
росія зловтішається зі стрілянини:
Політика
росія зловтішається зі стрілянини: "Трамп тримає в руках яйця Байдена" – Джулія Девіс
Переклад iPress – 15 липня 2024, 23:54
Синдром Мобуту. Як пробиваються
Технології
Синдром Мобуту. Як пробиваються "повітряні коридори" – Том Купер
Переклад iPress – 15 липня 2024, 23:21
Постріл у Трампа. Чи означає це щось для війни росії проти України? – Філліпс О'Браейн
Політика
Постріл у Трампа. Чи означає це щось для війни росії проти України? – Філліпс О'Браейн
Переклад iPress – 15 липня 2024, 16:18
Стрілець і потенційний диктатор. Насильство переслідує Трампа, який тішився насильством над іншими – The Atlantic
Політика
Стрілець і потенційний диктатор. Насильство переслідує Трампа, який тішився насильством над іншими – The Atlantic
Переклад iPress – 15 липня 2024, 10:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється