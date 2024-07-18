Пропагандистська підготовка до тривалої війни: росія обіцяє знищити Україну протягом десятиріччя

Пропагандисти прагнуть підтримати громадську думку про "необхідність війни для досягнення бажаних цілей".

російські державні медіа скоригували коментарі заступника голови Ради безпеки росії Дмітрія Мєдвєдєва, заявивши, що він сказав, що Україна припинить існувати до 2034 року. У такий спосіб пропаганда готує населення до тривалої війни в Україні, обіцяючи, що росія досягне своєї мети знищити українську державність протягом десятиріччя.

Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У своєму інтерв'ю виданню "Аргументи і факти" Медведєв сказав, що "не дарма" генсек НАТО Єнс Столтенберг припустив, що Україна може вступити в Альянс протягом наступних десяти років. Тому російський посадовець зробив висновок, що Україна "ніколи" не вступить у НАТО, оскільки до 2034 року зміниться керівництво Альянсу, і тому "цілком можливо, що горезвісної країни 404 [зневажливе використання коду комп'ютерної "помилки" 404, що означає, що Україна не є справжньою державою] також не існуватиме".

Експерти зауважили, що Медведєв не стверджував прямо, що Україна припинить своє існування до 2034 року. Це був, найімовірніше, підтекст його заяв, проте російські ЗМІ, включно з кремлівським агентством ТАСС, миттєво почали публікувати статті з такими заголовками, як "Медведєв визнав, що Україна не буде в 2034 році" і "Медведєв передбачив зникнення України до 2034 року".

В Інституті додали, що спотворення заяв Медведєва російськими ЗМІ має кілька наслідків. Зокрема припущення, що росія зможе "знищити Україну" до 2034 року, створює очікування у російської громадськості, що війна триватиме ще одне десятиліття, але завершиться "перемогою".

"Це також створює інформаційне підґрунтя для тривалої війни та підтримує громадську думку про необхідність війни для досягнення бажаних цілей. Крім того, цей наратив підриває будь-які заяви окремих кремлівських чиновників про готовність росії "вести переговори" про "мир" з Україною. Єдиною бажаною кінцевою метою війни для кремля є повне знищення України та її громадян", – йдеться у звіті.

Аналітики підсумували, що Україна та Захід не можуть розраховувати на переговори з росією на російських умовах, якщо ці умови передбачають знищення української держави разом із народом протягом наступних десяти років.