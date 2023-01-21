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Пропагандистський телеканал RT заявив про своє закриття у Франції

21 січня 2023, 21:00
Пропагандистський телеканал RT заявив про своє закриття у Франції
джерело ria.ru
Франкомовний відділ російського пропагандистського каналу RT (RT France) припинив діяльність внаслідок замороження його банківських рахунків.

Як повідомляє BFMTV, про це заявила його директорка Ксєнія Федорова

"Після п’яти років зусиль влада добилася свого - закриття RT France. Головне управління казначейства вирішило заморозити банківські рахунки RT France, що унеможливлює продовження нашої роботи", - заявила Федорова. 

Мовлення телеканалу у ЄС було заборонене ще з початку повномасштабної війни росії проти України, поруч з іншими підконтрольними Кремлю інформаційними ресурсами, проте RT France продовжував виробляти контент у своєму паризькому офісі і транслювати його на країни, де канал не забороняли - як, наприклад, франкомовні країни Африки. 

19 січня у Франції заблокували рахунки телеканалу. Федорова у коментарях ЗМІ сказала, що це сталося на основі 9-го пакету санкцій Євросоюзу проти росії за війну проти України. 

Нагадаємо, країни Європейського Союзу працюють над десятим пакетом санкцій проти росії, який, як планується, набуде чинності в лютому – до річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Франціятелеканалпропаганда рф

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