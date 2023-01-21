Пропагандистський телеканал RT заявив про своє закриття у Франції
Як повідомляє BFMTV, про це заявила його директорка Ксєнія Федорова
"Після п’яти років зусиль влада добилася свого - закриття RT France. Головне управління казначейства вирішило заморозити банківські рахунки RT France, що унеможливлює продовження нашої роботи", - заявила Федорова.
Мовлення телеканалу у ЄС було заборонене ще з початку повномасштабної війни росії проти України, поруч з іншими підконтрольними Кремлю інформаційними ресурсами, проте RT France продовжував виробляти контент у своєму паризькому офісі і транслювати його на країни, де канал не забороняли - як, наприклад, франкомовні країни Африки.
19 січня у Франції заблокували рахунки телеканалу. Федорова у коментарях ЗМІ сказала, що це сталося на основі 9-го пакету санкцій Євросоюзу проти росії за війну проти України.
Нагадаємо, країни Європейського Союзу працюють над десятим пакетом санкцій проти росії, який, як планується, набуде чинності в лютому – до річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну.