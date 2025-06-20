Пропалестинські активісти пошкодили військові літаки на авіабазі у Британії

Цю подію вже засудив британський прем’єр Кір Стармер.

Аактивісти, що виступають за Палестину, у Великій Британії оголосили про те, що проникли на базу Королівських ВПС і пошкодили два літаки.

Про це повідомляє французьке радіо RFI.

Авіабаза ВПС Brize Norton, на яку було скоєно напад, знаходиться в Оксфордширі у центральній Англії.

"З цієї бази щодня відправляються рейси на авіабазу ВПС Великої Британії Акротірі на Кіпрі. З Кіпру британські літаки збирають розвіддані, заправляють винищувачі та транспортують зброю для скоєння геноциду в Газі", — заявила соцмережі група Palestine Action.

Там додали, вони розпиляли у двигуни літаків Airbus Voyager червону фарбу з перероблених вогнегасників та пошкодили авіасудна ломами.

"Червону фарбу, яка символізує пролиту палестинську кров, було також розпилено на злітно-посадкову смугу, а на місці залишили прапор Палестини. Обидва активісти змогли уникнути затримання і втекти від охорони", - додали учасники.

Прем’єр Британії Кір Стармер засудив інцидент й схарактеризував дії активістів як ганебні.

"Акт вандалізму, скоєний на RAF Brize Norton, є ганебним. Наші Збройні сили представляють найкраще, що є в Британії, і щодня ризикують своїм життям заради нас. Наш обов'язок – підтримувати тих, хто нас захищає", — заявив Стармер.