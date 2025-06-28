Пропалестинські активісти знищили техніку для України, переплутавши одержувача

Деяких активістів затримали.

Пропалестинські активісти руху "Зупиніть озброєння Ізраїлю" цього тижня пошкодили техніку компанії OIP Land Systems, яка призначалась для України. Вони завдали збитків на один мільйон євро, бо вважали, що озброєння передадуть єврейській державі.

Про це повідомляє 7sus7.

"Ми більше нічого не продаємо Ізраїлю; вони пошкодили транспортні засоби, призначені для України. Наступна поставка зараз затримується щонайменше на місяць. Це все, чого ці симпатики Хамас досягли своїми діями", – заявив генеральний директор компанії Фредді Верслуйс, який збирається скаржитись на активістів.

Зазначається, що 23 червня близько 150 людей у білих костюмах та із закритими обличчями увірвались на склади компанії зі шліфувальними машинами та молотками. Після цього вони обшукали офіси, знищили комп’ютери, а потім попрямували до майстерень, де серйозно пошкодили кілька транспортних засобів. Вони також застосовували балончики з фарбою та молотки.

Компанія стала ціллю активістів, бо належить ізраїльській групі Elbit Systems, великій компанії в секторі озброєнь. Активісти стверджують, що вона постачає 85% безпілотників та більшу частину наземної військової техніки, що використовується армією Ізраїлю. Однак гендиректор OIP Land Systems зазначив, що його компанія автономна та не виробляє оборонні системи для Ізраїлю вже двадцять років.

Журналісти вказують, що деяких активістів, які втекли до сусідніх сіл після погрому, переслідували правоохоронці. За даними "Зупиніть озброєння Ізраїлю", поліцейські заарештували щонайменше тридцять осіб.