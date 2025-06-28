Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Пропалестинські активісти знищили техніку для України, переплутавши одержувача

28 червня 2025, 10:08
Пропалестинські активісти знищили техніку для України, переплутавши одержувача
Фото: РБК-Україна
Деяких активістів затримали.

Пропалестинські активісти руху "Зупиніть озброєння Ізраїлю" цього тижня пошкодили техніку компанії OIP Land Systems, яка призначалась для України. Вони завдали збитків на один мільйон євро, бо вважали, що озброєння передадуть єврейській державі.

Про це повідомляє 7sus7.

"Ми більше нічого не продаємо Ізраїлю; вони пошкодили транспортні засоби, призначені для України. Наступна поставка зараз затримується щонайменше на місяць. Це все, чого ці симпатики Хамас досягли своїми діями", – заявив генеральний директор компанії Фредді Верслуйс, який збирається скаржитись на активістів.

Зазначається, що 23 червня близько 150 людей у білих костюмах та із закритими обличчями увірвались на склади компанії зі шліфувальними машинами та молотками. Після цього вони обшукали офіси, знищили комп’ютери, а потім попрямували до майстерень, де серйозно пошкодили кілька транспортних засобів. Вони також застосовували балончики з фарбою та молотки. 

Компанія стала ціллю активістів, бо належить ізраїльській групі Elbit Systems, великій компанії в секторі озброєнь. Активісти стверджують, що вона постачає 85% безпілотників та більшу частину наземної військової техніки, що використовується армією Ізраїлю. Однак гендиректор OIP Land Systems зазначив, що його компанія автономна та не виробляє оборонні системи для Ізраїлю вже двадцять років.

Журналісти вказують, що деяких активістів, які втекли до сусідніх сіл після погрому, переслідували правоохоронці. За даними "Зупиніть озброєння Ізраїлю", поліцейські заарештували щонайменше тридцять осіб.

ІзраїльПалестиназброявійна в Україні

Останні матеріали

Політика
"Потьомкінський" саміт НАТО шле вбивчі сигнали. НАТО щойно здало Україну путіну – британські ЗМІ
Переклад iPress – 27 червня 2025, 14:08
Гра на дві руки. Як Україна виграє від закордонного оборонного партнерства – Бенджамін Кук
Політика
Гра на дві руки. Як Україна виграє від закордонного оборонного партнерства – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 27 червня 2025, 10:57
Асиметрична війна. Чому нещодавні несподівані атаки України та Ізраїлю мають турбувати Тайвань – War on the Rocks
Політика
Асиметрична війна. Чому нещодавні несподівані атаки України та Ізраїлю мають турбувати Тайвань – War on the Rocks
Переклад iPress – 27 червня 2025, 08:37
Перемога опортунізму над ідеологією.
Політика
Перемога опортунізму над ідеологією. "Таткові" Трампу байдуже НАТО – Bloomberg
Переклад iPress – 26 червня 2025, 14:26
Політика
"Татко" Трамп виходить на перший план. НАТО схиляється перед його вимогами – The Times
Переклад iPress – 26 червня 2025, 11:15
Багато диму та вогню. Проте ситуація з Іраном залишається невизначеною – Том Купер
Політика
Багато диму та вогню. Проте ситуація з Іраном залишається невизначеною – Том Купер
Переклад iPress – 26 червня 2025, 07:33
Де знаходиться збагачений уран Ірану? Перемир'я підкреслює таємничість долі запасів – Bloomberg
Політика
Де знаходиться збагачений уран Ірану? Перемир'я підкреслює таємничість долі запасів – Bloomberg
Переклад iPress – 25 червня 2025, 14:32
Поєднати слова із силою. Заклик до рішучих дій для України – відкритий лист європарламентарів, дипломатів та військових до НАТО
Політика
Поєднати слова із силою. Заклик до рішучих дій для України – відкритий лист європарламентарів, дипломатів та військових до НАТО
Переклад iPress – 25 червня 2025, 11:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється