Проросійські хакери атакували сайти низки міст Франції
01 січня 2025, 19:23
Відповідальність взяло на себе угруповання NoName
Проросійські хакери атакували онлайн-сторінки низки міст Франції. Вони назвали це "помстою за підтримку України з боку Франції".
Про це повідомляє DW із посиланням на AFP.
Так, 31 грудня були недоступні або частково доступні сайти міст Марсель і Тарб, а також департаменту Верхня Гаронна на південному заході Франції.
Мерія Марселя повідомила AFP, що сервери зазнали кібератак, в результаті довелося ввести в дію "захисні механізми, які призвели до того, що сайти "стали недоступні".
Відповідальність взяло на себе угруповання NoName, кібернапад вона назвала «помстою за підтримку України з боку Франції», передала телемережа France 24.
Хакери в соцмережах заявили, що атакували і сайти Нанта, Бордо, Пуатьє, По, Німа, Ніцци, Анже, Гавра та Монпельє, а також департаменту Ланди, Французької Полінезії та Нової Каледонії. У той же час, всі вони продовжували працювати 31 грудня, повідомила France 24.