Проросійські хакери атакували сайти низки міст Франції

Відповідальність взяло на себе угруповання NoName

Проросійські хакери атакували онлайн-сторінки низки міст Франції. Вони назвали це "помстою за підтримку України з боку Франції".

Про це повідомляє DW із посиланням на AFP.

Так, 31 грудня були недоступні або частково доступні сайти міст Марсель і Тарб, а також департаменту Верхня Гаронна на південному заході Франції.

Мерія Марселя повідомила AFP, що сервери зазнали кібератак, в результаті довелося ввести в дію "захисні механізми, які призвели до того, що сайти "стали недоступні".