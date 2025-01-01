Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Проросійські хакери атакували сайти низки міст Франції

01 січня 2025, 19:23
Проросійські хакери атакували сайти низки міст Франції
Відповідальність взяло на себе угруповання NoName

Проросійські хакери атакували онлайн-сторінки низки міст Франції. Вони назвали це "помстою за підтримку України з боку Франції".

Про це повідомляє DW із посиланням на AFP.

Так, 31 грудня були недоступні або частково доступні сайти міст Марсель і Тарб, а також департаменту Верхня Гаронна на південному заході Франції.
 
Мерія Марселя повідомила AFP, що сервери зазнали  кібератак, в результаті довелося ввести в дію "захисні механізми, які призвели до того, що сайти "стали недоступні".
 
Відповідальність взяло на себе угруповання NoName, кібернапад вона назвала «помстою за підтримку України з боку Франції», передала телемережа France 24.
 
Хакери в соцмережах заявили, що атакували і сайти Нанта, Бордо, Пуатьє, По, Німа, Ніцци, Анже, Гавра та Монпельє, а також департаменту Ланди, Французької Полінезії та Нової Каледонії. У той же час, всі вони продовжували працювати 31 грудня, повідомила France 24.

 

Франціявійна в Україніхакери рфросія окупанти

Останні матеріали

Фінляндизація: давайте ще. Диверсійні операції росії наштовхнулися на першу реальну перешкоду – Едвард Лукас
Політика
Фінляндизація: давайте ще. Диверсійні операції росії наштовхнулися на першу реальну перешкоду – Едвард Лукас
Переклад iPress – 31 грудня 2024, 11:37
25 років правління путіна. Як колишній агент КДБ перевернув росію з ніг на голову – The Times
Політика
25 років правління путіна. Як колишній агент КДБ перевернув росію з ніг на голову – The Times
Переклад iPress – 31 грудня 2024, 08:22
Що чекає на США у 2025 році. Химерна нова норма від Дональда Трампа – The New Yorker
Політика
Що чекає на США у 2025 році. Химерна нова норма від Дональда Трампа – The New Yorker
Переклад iPress – 30 грудня 2024, 16:20
російсько-українська війна: оптимісти та песимісти. Підсумки року – Лоуренс Фрідман
Політика
російсько-українська війна: оптимісти та песимісти. Підсумки року – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 грудня 2024, 12:18
Ця війна справді глобальна. Реакція Фінляндії, Азербайджану та інших – Філліпс О'Брайен
Політика
Ця війна справді глобальна. Реакція Фінляндії, Азербайджану та інших – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2024, 21:46
Європейські енергетичні санкції проти росії вичерпали себе. Чи може Польща розпалити їх знову? – Politico
Політика
Європейські енергетичні санкції проти росії вичерпали себе. Чи може Польща розпалити їх знову? – Politico
Переклад iPress – 27 грудня 2024, 13:54
росія випробовує європейських сусідів з НАТО. Які наслідки це матиме
Політика
росія випробовує європейських сусідів з НАТО. Які наслідки це матиме
Переклад iPress – 27 грудня 2024, 13:01
Європа на межі наявних запасів. НАТО не зможе захистити її від росії без США – Independent
Політика
Європа на межі наявних запасів. НАТО не зможе захистити її від росії без США – Independent
Переклад iPress – 26 грудня 2024, 15:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється