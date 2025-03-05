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ПОЛІТИКА

Проросійські лідери ЄС можуть зірвати ключові рішення саміту – Politico

05 березня 2025, 09:59
Проросійські лідери ЄС можуть зірвати ключові рішення саміту – Politico
Фото: Укрінформ
За надання більшої військової підтримки Україні вже розгортаються баталії.

В ЄС готуються, що проросійська група лідерів Євросоюзу може зірвати ключові рішення саміту цього тижня.

Про це повідомляє Politico.

Напередодні саміту керівництво ЄС остерігається не лише Сполучених Штатів, які можуть нав’язати Євросоюзу і Україні угоду, яка визнає майже всі вимоги росії, а й власних членів.

Хоча поспішно організований саміт у четвер, всього через кілька днів після менш офіційних зустрічей у Парижі і Лондоні, свідчить про намір знайти рішення, дипломати вже готуються до того, що проросійська група лідерів на чолі з угорським лідером Віктором Орбаном може зірвати весь цей процес, пише видання.

Кількість обговорюваних тем і зловісна відсутність єдності означають, що цей саміт може піти в різних напрямках. Лідери обмірковуватимуть, як вони можуть швидко перенаправити ресурси на зміцнення національних армій, і в той же час вони намагатимуться продемонструвати підтримку Україні, наприклад, підтвердивши її шлях до членства в ЄС.

За надання більшої військової підтримки Україні вже розгортаються баталії. Посадовці очікували включення до заяви саміту оголошеного минулого місяця главою зовнішньополітичного відомства ЄС Кайєю Каллас плану постачання Україні цього року щонайменше 1,5 мільйона артилерійських боєприпасів, а також іншого обладнання, такого як системи протиповітряної оборони, ракети і безпілотні літальні апарати.

Хоча остаточна заява не з'явиться до кінця саміту, в останньому проєкті, поширеному у вівторок ввечері, з яким ознайомилося Politico, міститься заклик знайти спосіб забезпечити продовження поставок озброєнь. Офіційні особи заявили, що Угорщина відмовляється погодитися на це.

У проєкті тексту підкреслюється, що ЄС "продовжить надавати Україні регулярну і передбачувану фінансову підтримку".

самітЄвросоюз

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