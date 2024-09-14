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ПОЛІТИКА

Проросійські плакати з'являються на білбордах по всій Італії – CNN

14 вересня 2024, 13:20
Проросійські плакати з'являються на білбордах по всій Італії – CNN
Фото: instpres.univ.kiev.ua
На них закликали припинити підтримку України.

В Італії цього літа розвісили сотні проросійських плакатів. 

Про це повідомляє CNN.

У декількох містах Італії з'явилися плакати, на яких зображено рукостискання італійського та російського прапорів. Плакати містили написи "Росія нам не ворог" та "Припиніть витрачати гроші на зброю для України та Ізраїлю. Ми прагнемо миру і відкидаємо війну."

Такі плакати з'явилися вперше на півночі Італії у червні, а потім їх помітили у Вероні, Модені, Пармі, Пізі та кількох містах південної Калабрії. 

Відповідальність за ці плакати взяла на себе група Sovranita Popolare. Вони були профінансовані організаціями, які були створені на знак протесту проти карантину в Італії через COVID-19.

У посольстві України в Римі невдоволені ситуацією і закликали переглянути дозвіл на такі плакати.

"Ми глибоко стурбовані зухвалістю російської пропаганди у Вічному місті", - написали дипломати у соцмережах.

CNN зазначає, що у різних містах по-різному відреагували на появу білбордів. У деяких містах їх зняла місцева влада, а в інших їх залишили до закінчення терміну оплати.

У Римі мерія висловила невдоволення плакатами через те, що на них були зображені назва міста та офіційний символ. Місцевій поліції та рекламній компанії, що володіє білбордами в місті, наказали зняти такі плакати.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки повідомляло, що окупанти готують інформаційні спецоперації проти України. Зокрема, пропаганда повинна були поширюватися у країнах ЄС, які підтримують Україну.

Італіявійнабілбордипідтримка Україниросія окупанти

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