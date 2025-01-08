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ПОЛІТИКА

Проросійський кандидат Джорджеску очолює президентську гонку в Румунії

08 січня 2025, 10:31
Проросійський кандидат Джорджеску очолює президентську гонку в Румунії
Фото: zn.ua
Після повідомлень про втручання рф Конституційний суд Румунії анулював результати голосування першого туру виборів.

За даними опитування громадської думки, проросійський ультраправий кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску залишається фаворитом виборців — попри повідомлення про те, що його кампанію підтримує рф.

Про це пише FT.

Понад 40% респондентів, опитаних компанією Verifield наприкінці грудня, заявили, що підтримають Джорджеску. Опитування проводилося через кілька тижнів після того, як Конституційний суд країни анулював результати першого туру голосування, визнавши їх недійсними через звинувачення в іноземному втручанні.

Опитування проводилося на замовлення мера Бухареста Нікушора Дана — ліберального проєвропейського політика, який планує балотуватися на посаду президента після призначення нової дати виборів.

“Джорджеску, безсумнівно, є найбільшою небезпекою, з якою зіштовхувалася румунська демократія за всю свою посткомуністичну історію. Його нещодавня поведінка і наші опитування підтверджують, що це будуть зовсім не звичайні вибори, оскільки ставки високі, а значна частина електорату дуже розлючена”, - сказав Дан в інтерв'ю Financial Times. 

Дан посів третє місце після Джорджеску і Кріна Антонеску — єдиного кандидата від керівної коаліції. Антонеску однак "призупинив" свою участь у виборах через розбіжності з партіями, які його підтримують.

За словами Дана, Елена Ласконі — проєвропейський ліберальний політик, яка вийшла у другий тур з Джорджеску (до скасування результатів голосування у першому турі), отримала четверте місце в цьому опитуванні. Ласконі казала, що готова відмовитися від участі у виборах, якщо у Дана буде більше шансів вийти у фінальний тур. 

Вона також розкритикувала уряд країни за те, що той не зміг нікого звільнити або представити нові докази російського втручання.

"Ми все ще маємо зрозуміти, що насправді сталося. Минув уже місяць, але жодного суттєвого розслідування не ведеться", - сказала Ласконі в інтерв'ю FT. 

"Нам потрібен план, щоб уникнути порушень, включаючи потенційне зовнішнє втручання", - додала вона, зазначивши, що готова знову балотуватися, але, на її думку, влада, схоже, все ще не готова до повторного голосування.

Деякі експерти висловили сумніви щодо результатів опитування. Ректор Бухарестського університету політичних досліджень і державного управління Ремус Прікопіє розкритикував Дана за “безвідповідальне” оприлюднення "помилкових цифр", які “просувають проросійського політика”.

Дан назвав опитування серйозним, заявивши, що воно замовлене для внутрішнього використання в його кампанії.

Після скасування результатів першого туру голосування не було оприлюднено жодного іншого опитування громадської думки.

Джорджеску заперечує зв'язки з росією і оскаржує рішення про скасування результатів, зокрема й у Європейському суді з прав людини. Він також закликав своїх прихильників приєднатися до акції протесту перед Конституційним судом. Якщо Джорджеску заборонять балотуватися, лідер ультраправого Альянсу за об'єднання румунів (AUR) Джордже Сіміон заявив, що готовий стати кандидатом у президенти.

Трипартійна урядова коаліція ще офіційно не оголошувала дату виборів. Партії мають зустрітися в середу, 8 січня, для обговорення цього питання.

Румуніяпрезидент

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