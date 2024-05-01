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Проросійський пропагандист Марчевський отримав тимчасовий захист у Словаччині

01 травня 2024, 18:35
Проросійський пропагандист Марчевський отримав тимчасовий захист у Словаччині
Фото: zagittya.com.ua
Словацьке МВС пообіцяло оприлюднити більше інформації в цій справі, коли завершить розслідування.

Словаччина вирішила надати тимчасовий захист громадянину України та Ізраїлю, якого звинувачують у проведенні проросійської інформаційної діяльності через новинний сайт, який перебуває під санкціями Чехії.

Про це повідомляють чеські ЗМІ, пише Reuters.

За інформацією чеської газети Denik N, посилаючись на два анонімних джерела, Міністерство внутрішніх справ Словаччини надало Артему Марчевському статус тимчасового захисту. 

Відомо, що Марчевського було внесено до чеського санкційного переліку в березні після того, як спецслужби країни повідомили, що він був керівником зареєстрованого у Чехії вебсайту "Голос Європи". Тоді у Празі заявили, що Марчевський використовував сайт для поширення антиукраїнської пропаганди та дезінформації за вказівкою проросійського українського політика Віктора Медведчука. 

Водночас видання Reuters не змогло швидко підтвердити звіт газети Denik N або статус Марчевського. Також з чоловіком не вдалося зв'язатися для отримання коментарів. 

Своєю чергою у міністерстві внутрішніх справ Словаччини заявили, що займаються цією справою разом зі спецслужбами, проте у відомстві відмовилися від інших коментарів. Там зазначили, що нададуть більш детальну інформацію після того, як завершиться розслідування. 

Після того, як росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Марчевський отримав тимчасовий захист у Чехії в межах зусиль ЄС, які спрямовані на допомогу людям, які втікають від бойових дій. Чеські посадовці очікували, що Марчевський втратить цей статус через 60 днів після включення його до санкційного переліку, що позбавить його права на проживання в ЄС.  

Також Denik N у своєму звіті повідомила, що після того, як Прага ввела санкції проти Марчевського, він поїхав до Словаччини, адже там новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Робертом Фіцо був позитивніше налаштований до росії. 

війна в Україніросія окупантипропаганда рф

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