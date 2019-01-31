CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУнаслідок прориву греблі резервуару з відходами в залізорудній шахті у південно-східній частині Бразилії загинули 99 людей. Особи 57 загиблих вже встановили.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прорив греблі на шахті у Бразилії: кількість загиблих зросла до 99
Пошуково-рятувальна операція триває
Фото: AP
Про це 30 січня повідомили в управлінні цивільної оборони штату Мінас-Жерайс, де стався прорив, передає "Громадське".
Ще 259 людей вважаються зниклими, однак цілком ймовірно, що вони загинули. Відомо, що найбільше постраждали мешканці регіону та гірники шахти.
Пошуково-рятувальна операція триває. На місце події відправили 400 силовиків, які мають запобігти мародерству у штаті.
Бразильська компанія Vale, якій належала гребля, заявила, що пожертвує 100 тисяч доларів сім'ям загиблих.
Нагадаємо, прорив греблі у бразильському штаті Мінас-Жерайс стався 25 січня. Спершу повідомлялося, що 9 людей загинули та 300 зникли безвісти, пізніше стало відомо про 84 загиблих.
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31 01 2019 11:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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