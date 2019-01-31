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Прорив греблі на шахті у Бразилії: кількість загиблих зросла до 99

Пошуково-рятувальна операція триває
Унаслідок прориву греблі резервуару з відходами в залізорудній шахті у південно-східній частині Бразилії загинули 99 людей. Особи 57 загиблих вже встановили.
Прорив греблі на шахті у Бразилії: кількість загиблих зросла до 99 Фото: AP

Про це 30 січня повідомили в управлінні цивільної оборони штату Мінас-Жерайс, де стався прорив, передає "Громадське".

Ще 259 людей вважаються зниклими, однак цілком ймовірно, що вони загинули. Відомо, що найбільше постраждали мешканці регіону та гірники шахти.

Пошуково-рятувальна операція триває. На місце події відправили 400 силовиків, які мають запобігти мародерству у штаті.

Бразильська компанія Vale, якій належала гребля, заявила, що пожертвує 100 тисяч доларів сім'ям загиблих.

Нагадаємо, прорив греблі у бразильському штаті Мінас-Жерайс стався 25 січня. Спершу повідомлялося, що 9 людей загинули та 300 зникли безвісти, пізніше стало відомо про 84 загиблих.

 
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31 01 2019 11:23
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