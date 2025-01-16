Прощальна промова Байдена: від зміцнення НАТО до підтримки України

"Україна все ще вільна".

Чинний президент США Джо Байден підбив підсумки свого чотирирічного перебування на посаді глави держави за кілька днів до інавгурації Дональда Трампа. У 19-хвилинному зверненні з Овального кабінету глава Білого дому, серед іншого, торкнувся теми війни в Україні.

Про це повідомляє CNN.

Президент США використав більшу частину часу у своєму зверненні для того, щоб оприлюднити останнє попередження про шлях, яким він бачить для американської нації, та попередив про загрози підриву інституцій, які він шанував понад 50 років.

Байден закликав американців продовжувати участь у демократичному процесі на тлі "націоналістичного світогляду" наступного, 47-го президента США, представника Республіканської партії Трампа.

За його словами, для того, щоб його досягнення на посаді глави держави стали відчутними, знадобиться певний час. Разом з тим Байден заявив, що надзвичайно пишається переліком досягнень, які він залишив після себе.

Натомість 46-й президент США закликав до терпіння під час оцінки його "спадщини перебудови та трансформації".

"Потрібен час, щоб відчути повний вплив того, що ми зробили разом. Але насіння посіяне, воно буде рости і цвісти ще десятиліттями", - сказав він в Овальному кабінеті під час прощання.

Під час прощальної промови американський президент дуже лаконічно висловився про триваючу широкомасштабну війну рф проти України. Він констатував стратегічне фіаско москви в намірі знищити Українську державу та її суверенітет.

"Україна все ще вільна", - сказав Байден.

Також він розповів, що США змогли "випередити наших конкурентів з Китаєм і багато іншого".

Байден серед іншого відзначив досягнення у зовнішній політиці та вказав на те, як він "зміцнив НАТО".

Крім того, він перерахував деякі з досягнень, зокрема зниження цін на ліки для людей похилого віку, що відпускаються за рецептом, ухвалення законів про безпеку зброї та допомогу ветеранам в отриманні медичної допомоги.

Байден також попередив про "великі можливості та ризики", які несе штучний інтелект.

"В епоху штучного інтелекту як ніколи важливо, щоб люди керували. І як країна свободи, Америка, а не Китай, має очолити світ у розвитку штучного інтелекту", - додав він.

"Ми об’єднали 50 країн на підтримку України, ми надали надзвичайну кількість боєприпасів, втілили безпрецедентні санкції для того, щоб Україна продовжувала боротися", - зазначив президент США.