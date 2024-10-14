Прості лайфхаки, що подовжать життя будь-якого смартфона

Довговічність смартфона залежить не лише від його початкових характеристик, а й від правильного догляду за девайсом. Це стосується не лише захисту від фізичних пошкоджень, а й особливостей повсякденного використання смартфона.

Порядок всередині

До найпоширеніших причин, які впливають на нормальний режим роботи смартфона відносять проблеми з внутрішньою памʼяттю та програмним забезпеченням, актуальну версію якого завжди необхідно підтримувати. Часто користувачі стикаються з нестачею памʼяті через засміченість тимчасовими файлами, які накопичуються під час роботи в інтернеті. Їх смартфон використовує для швидкого повторного завантаження інтернет-сторінок та відображення мультимедійних файлів. Їх, як правило, вдосталь на сайтах онлайн казино, тому навіть якщо гравець обирає грати в ігрові автомати безкоштовно 777, то все одно такі файли зберігатимуться у памʼяті.

Критична нестача памʼяті неодмінно визначатиметься на роботі смартфона:

Уповільнення простих процесів

Нагрівання

Нездатність до багатозадачності.

Контролювати вільний простір можна за допомогою спеціальних додатків (“клінерів”) або ж проводячи відповідну ревізію власноруч.

Знизити навантаження на систему допоможе і закриття додатків, що не використовуються та обмеження фонових процесів. Особливо тих, які використовують у роботі системи GPS для визначення локації.

Порядок зовні

Не менш важливим залишається дотримання простих правил у користуванні смартфоном. Перш за все, слід подбати про його захищеність - чохол та захисне скло для екрана ніхто не скасовував. Для сучасних моделей смартфонів такий захисний комплект може виявитися не дешевим, проте інвестиція себе повністю виправдовує, адже ремонт у будь-якому випадку значно дорожчий.

Окрім дисплея смартфона до найвразливіших частин будь-якого смартфона належать зарядні порти та динаміки. Їх засмічення може призводить до проблем з зарядкою, тож спеціалісти радять періодично чистити порти за допомогою стисненого повітря або м’якої щітки.

Правильного підходу вимагає і робота з акумулятором смартфона, адже втрата його початкових характеристик належить до найрозповсюдженіших причин, з яких користувачі переходять на нову модель. Спеціалісти радять уникати повного розрядження смартфона, але разом з тим і не заряджати його до 100%, дотримуючись так званого правила "20-80%".

Не варто піддавати смартфон і надмірному впливу різних температур. Зазвичай рекомендована температура для нормального функціонування пристрою становить від 0 до 35 градусів, а якщо смартфон відчутно перегрівся, то необхідно зробити паузу у його використанні.