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ПОЛІТИКА

Просування України до росії залишає союзників враженими, але занепокоєними – Bloomberg

08 вересня 2024, 11:59
Просування України до росії залишає союзників враженими, але занепокоєними – Bloomberg
iakursk.ru
Українська армія в Курській області росії не готується до довгострокової оборони, вважають експерти. Водночас ЗСУ залишає відкритою можливість продовжити наступ і захопити більше території.

Зухвалий наступ України в Курській області росії справив враження на союзників Києва своїм швидким початковим успіхом, перевернувши уявлення про те, що війна зайшла в глухий кут, і продемонструвавши марність обіцянок владіміра путіна захищати свою територію за всяку ціну.

Про це пише Bloomberg.

Але через місяць після початку операції американські та європейські чиновники все ще задаються питанням, яка кінцева мета Києва щодо 1300 кв. км російської території, яку зараз займають ЗСУ.

Деякі союзні чиновники побоюються, що Київ може бути змушений відмовитися від цієї землі протягом кількох місяців, якщо москва зробить більш масштабну контратаку.

Як зазначив директор Програми міжнародної безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Сет Джонс, поки що немає доказів того, що українські війська будують глибокі укріплення для захисту захоплених ними земель.

"Вони насправді не готуються до масштабної, довгострокової оборони", — сказав він, додавши, що Київ, можливо, розраховує на можливість швидкого відступу, але при цьому залишає відкритою можливість продовжити наступ і захопити більше території.

війнаЗСУКурськ

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