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Протестувальники вдруге за тиждень перекрили Хрещатик біля КМДА, - ФОТО

Учасники акції зажадали зупинити будівництво на 60 об'єктах
Учасники протесту проти безконтрольної забудови Києва вдруге за тиждень перекрили Хрещатик біля мерії міста.
Протестувальники вдруге за тиждень перекрили Хрещатик біля КМДА, - ФОТО Фото:LB.ua

Протестувальники прийшли під КМДА з вимогою терміново припинити будь-які будівельні роботи на 60 об'єктах у Києві. Вони вважають, що кожне з цих будівництв має ознаки порушення містобудівних або природоохоронних нормативів, повідомляє LB.ua.


Фото:LB.ua


Фото:LB.ua


Фото:LB.ua

 
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05 03 2019 18:58
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