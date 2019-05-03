CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУчасники протесту проти безконтрольної забудови Києва вдруге за тиждень перекрили Хрещатик біля мерії міста.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Протестувальники вдруге за тиждень перекрили Хрещатик біля КМДА, - ФОТО
Учасники акції зажадали зупинити будівництво на 60 об'єктах
Фото:LB.ua
Протестувальники прийшли під КМДА з вимогою терміново припинити будь-які будівельні роботи на 60 об'єктах у Києві. Вони вважають, що кожне з цих будівництв має ознаки порушення містобудівних або природоохоронних нормативів, повідомляє LB.ua.
Фото:LB.ua
Фото:LB.ua
Фото:LB.ua
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05 03 2019 18:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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