Протестувальники з Польщі перекрили рух вантажівок через КПП "Ягодин-Дорогуськ"

Пропускатимуть поляки 1 вантажівку на годину.

Сьогодні, 12 травня, о 16:00 розпочалась анонсована акція протесту польськими перевізниками у пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин".

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Наразі в електронній черзі на виїзд перебуває 295 авто з вантажем і 607 порожніх. Фізичні черги вантажівок з українського боку перед пунктом пропуску також є.

Польські протестувальники обмежать пропуск вантажівок через найбільший вантажний митний пост на українсько-польському кордоні до 1 транспортного засобу на годину в кожному напрямку, що у 25 разів менше, ніж передбачено українсько-польськими міжурядовими домовленостями, повідомили у Державній митній службі України.

Блокада може тривати до 4 місяців блокування.

Пропуск автобусів, гуманітарної допомоги і цистерн з паливом на вʼїзд в Україну здійснюватиметься безперешкодно.

Головні вимоги організаторів - це привернення уваги до ситуації, що склалась у сфері транспортних перевезень на території Польщі; Повернення дозволів на здійснення міжнародних транспортних перевезень українськими перевізниками на вʼїзд до Польщі.