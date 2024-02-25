Протести польських фермерів — елемент гібридної війни росії в ЄС – Шмигаль

Уряд Польщі адекватно реагує на поведінку фермерів під час блокування кордону.

Україна запропонувала Польщі 5 пунктів для розв'язання проблеми на кордоні. Зокрема, щодо фіксації об’ємів експорту яєць, м'яса, курки і цукру на рівні 2023-2022 року.

Про це на форумі "Україна. Рік 2024" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Протести у Польщі відбуваються на фоні війни росії в Європі в гібридному форматі. Треба це не забувати. Є підтримка радикальних і проросійських політичних сил на території цілого Європейського Союзу, зокрема, і в Польщі. Це, звичайно, створює всі жахливі речі, які ми бачимо, коли висипають зерно, коли діють протиправно", — сказав Шмигаль.

Глава КМУ підкреслив, що уряд Польщі реагує адекватно на ці порушення.

"Бо порушуються відповідні справи, поліція реагує. Наші порушники вже встали перед судом, їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Всі ці кроки також робить польська сторона", — запевнив він.

Він нагадав, що Україна озвучила п'ять пунктів та пропозицій для розв’язання проблеми на кордоні.

"Ми також це проговорили з президенткою Єврокомісії. Зараз будемо ці п'ять пунктів реалізовувати, буквально, дуже швидко будемо працювати на щоденній основі. Стосовно компромісів ми також озвучили, що вже запровадили з 16 вересня механізм верифікації та контролю цієї групи зернових. Ми також готові йти в частинні запровадження, так би мовити, рівня експорту для яєць, м'яса, курки і цукру на рівні 2023-2022 року. Це достатньо великі об'єми, ми готові їх зафіксувати та рухатись в цих межах. Тобто, ось це ті кроки, які ми як держава озвучили нашим партнерам", — наголосив Шмигаль.