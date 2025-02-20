Протести проти політики Трампа охопили США: активісти вимагають змін

У США набирає сили рух 50501 проти політики Дональда Трампа та Ілона Маска.

Протестувальники, які виступають проти цілої низки напрямів політики президента США Дональда Трампа, вийшли на вулиці в усій країні, зокрема біля будівлі Капітолію США.

Про це пише NYT.

Мітингувальники іронічно називають Дональда Трампа "королем" на протестах, які символічно стартували в День президентів, 17 лютого. Це свято відзначається з 1970-х і було засновано на честь дня народження Джорджа Вашингтона, а потім і всіх колишніх президентів США.

Люди вийшли на вулиці після звільнень тисяч федеральних службовців, прокурорів і незалежних спостерігачів у федеральному уряді.

Минулого тижня Дональд Трамп заявив у соціальних мережах, що не зверне уваги на побоювання, що його масштабні дії можуть порушувати закони, опублікувавши імпровізацію на тему фрази, яку часто приписують Наполеону Бонапарту: "Той, хто рятує свою країну, не порушує жодних законів".

"Ні королю, ні короні, ми не відступимо", — скандували зрештою ті, хто зібрався за кілька сотень метрів від Капітолія США на Національній алеї у Вашингтоні.

Багато протестувальників, які виступають проти порядку денного Трампа, принесли із собою перевернуті прапори США і виконали гімн країни.

"Немає нічого більш патріотичного, ніж боротьба з тиранією. Ми тут, тому що ми патріоти", — сказала Кет Дюстерхаус, яка приїхала з Маямі, щоб приєднатися до протесту у Вашингтоні. А Кейтілін Робертсон, яка також була на мітингу, пояснила, що перевернутий прапор США — це символ лиха і того, що країна перебуває в "конституційній кризі".

Протести почалися на тлі того, що демократи щосили намагаються протистояти діям Трампа, оскільки республіканці мають більшість як у Палаті представників, так і в Сенаті, Але їхню мляву реакцію багато хто вважає неприйнятною.

Основна група, яка організувала протест, назвала себе рухом 50501 (50 протестів, 50 штатів, один день).

Сара Паркер, виконавча директорка організації-члена 50501 Voices of Florida, заявила, що загальнонаціональні протести були викликані постом на Reddit. Обговорення на Reddit набирало обертів, оскільки до обговорення приєднувалося все більше людей, які шукали способи діяти у відповідь на своє розчарування адміністрацією Трампа. І в підсумку вийшли на вулиці.

Побоювання охоплювали весь спектр політики Трампа, включно із зовнішньою. Один із протестувальників сказав, що адміністрація Трампа "намагається демонтувати і саботувати" військовий альянс, умиротворяючи росію, замість того, щоб допомагати Україні.