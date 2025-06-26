Протести у Кенії: щонайменше 16 загиблих, сотні поранених

Корупція, безробіття, свавілля уряду і зростання вартості життя у країні посилюють обурення кенійців протягом останніх кількох років.

Щонайменше 16 людей загинули, ще близько 400 дістали поранення внаслідок масових протестів у Кенії 25 червня, коли загальнонаціональні демонстрації вшанування загиблих під час торішніх антиурядових виступів переросли у насильницькі сутички з поліцією.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на Amnesty International та місцеві правозахисні організації.

За даними Кенійської національної комісії з прав людини, більшість загиблих були вбиті правоохоронцями. Постраждалі отримали травми, зокрема й від вогнепальної зброї. Правозахисники засудили жорстокі дії силовиків і закликали владу до діалогу.

У столиці Найробі тисячі протестувальників вийшли на марш, вимагаючи справедливості за жертв попередніх демонстрацій. Люди несли кенійські прапори, портрети загиблих та вигукували гасла з вимогою відставки президента Вільяма Руто. Вулиці заполонили дим і сльозогінний газ, коли поліція почала розганяти натовп водометами та кийками, а протестувальники відповідали камінням.

Сутички також сталися в Момбасі, Кісуму, Накуру та інших містах. У місті Кікую натовп підпалив будівлю суду. Уряд наказав теле- і радіостанціям припинити пряму трансляцію протестів, а низку каналів було відключено.

Протести вибухнули на тлі зростаючого обурення через ухвалення законопроєкту, який передбачає підвищення податків та інші економічно обтяжливі зміни. Минулого року аналогічні виступи призвели до десятків загиблих і зниклих безвісти. Цьогоріч напруга лише посилилася, особливо після вбивства поліцейськими вчителя Альберта Ожванга та продавця Боніфація Карюкі, що викликало нову хвилю обурення.

25 червня протестувальники штурмували парламент у Найробі під час розгляду законопроєкту. Поліція відкрила вогонь, убивши 19 людей у столиці та ще трьох — у інших містах. Це був один із найкривавіших днів за останні роки.

Міжнародна спільнота, включно з ООН, США, Німеччиною, Канадою та Великою Британією, закликала кенійський уряд до стриманості та поваги до прав людини. Натомість президент Руто назвав протестувальників «злочинцями» та залучив армію до придушення виступів.

Протести очолює молодь, яка вимагає змін. "Молодь не зупинити. Ми прийшли боротися за свої права", — заявив один із демонстрантів у Найробі.