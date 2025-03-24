Протести у Туреччині тривають: арештованих вже понад 1000

Мітинги спалахнули через затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу.

Від початку протестів з 19 березня у Туреччині було затримано 1133 учасників.

Про це повідомляє голова МВС Туреччини Алі Єрлікая в сомережі X (Twitter).

Міністр звинуватив організаторів та учасників протестів у зловживанні правом на зібрання і демонстрації, а також у намаганні порушити громадський порядок, провокуванні вуличних заходів і нападах на поліцію.

За його словами, під час демонстрацій постраждали 123 поліцейських.

"Проти тих, хто нападає на нашу поліцію, завдає шкоди громадському майну та загрожує безпеці наших людей, тривають судові процеси. У протиправних діях, вчинених з 19 по 23 березня 2025 року, затримано 1133 підозрюваних", - написав Єрлікая.

Також він зазначив, що серед затриманих нібито виявлено осіб, пов'язаних з 12 різними терористичними організаціями.

Ми також писали, що соцмережа Маска призупинила акаунти опозиційних діячів у Туреччині під час протестів.

В цю суботу, 22 березня, стало відомо, що на протестах у Туреччині затримали більше 300 людей.