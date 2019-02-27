Протести в Албанії: поліція застосувала газ під будівлею парламенту

Лідери опозиції виступили з короткими промовами перед прихильниками, закликаючи Раму піти у відставку

Прихильники албанської опозиції кидали фаєри і підпалили автомобільну шину біля будівлі парламенту країни у вівторок, намагаючись заблокувати вхід в будівлю депутатам правлячої партії на тлі закликів до уряду піти у відставку.

Правоцентристська опозиція, очолювана Демократичною партією, стверджує, що лівий уряд прем'єр-міністра Еді Рами корумпований і пов'язаний з організованою злочинністю, повідомляє AP.

Опозиційні депутати хочуть, щоб уряд пішов у відставку та звільнив місце для тимчасової адміністрації та призначив дострокові вибори.

Лідери опозиції виступили з короткими промовами перед прихильниками, закликаючи Раму піти у відставку і зобов'язавшись проводити постійні мітинги.

Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону протестувальників на чолі з лідером демократів Лулзімом Башею, який намагався прорватися через кордон правоохоронців. Тим часом сесія парламенту за участю депутатів-соціалістів тривала. Прем’єра на засіданні не було.

Парламент Албанії проводить засідання по четвергах, але цього тижня переніс засідання на вівторок, щоб уникнути запланованої демонстрації.

Сполучені Штати, Європейський Союз та інші міжнародні партнери Албанії закликали лідера опозиції уникати насильства і попросили уряд почати переговори зі своїми політичними конкурентами.

Баша припинив акцію протесту після трьох годин, пообіцявши зібратися знову, коли відбудеться наступне засідання парламенту.