Протести в низці міст щодо закону про НАБУ і САП не вщухають

Мітингувальники вийшли з плакатами "Ні – корупції. Так – демократії".

Увечері, у низці міст України знову почалися мітинги проти закону щодо позбавлення Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури незалежності.

На акцію протесту люди зібралися в Миколаєві, Чернігові, Харкові, Кременчуці, Полтаві, Чернівцях, Дніпрі.

Мітингувальники вийшли з плакатами "Ні – корупції. Так – демократії".

У Києві акцію біля театру імені Івана Франка анонсували на 20.00. На протест вийшло чимало містян.

У Полтаві на площу перед театром імені Гоголя вийшла переважно молодь з картонними плакатами типу "Обережно, двері в ЄС зачиняються" і "Нам іще тут жити". Акція стала частиною загальноукраїнських протестів.