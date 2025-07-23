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Протести в низці міст щодо закону про НАБУ і САП не вщухають

23 липня 2025, 21:33
Протести в низці міст щодо закону про НАБУ і САП не вщухають
Фото: СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ / Telegram
Мітингувальники вийшли з плакатами "Ні – корупції. Так – демократії".
Увечері, у низці міст України знову почалися мітинги проти закону щодо позбавлення Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури незалежності.
 
Про це повідомляє "Суспільне".
 
На акцію протесту люди зібралися в Миколаєві, Чернігові, Харкові, Кременчуці, Полтаві, Чернівцях, Дніпрі.
 
Мітингувальники вийшли з плакатами "Ні – корупції. Так – демократії".
 
У Києві акцію біля театру імені Івана Франка анонсували на 20.00. На протест вийшло чимало містян.
 
У Полтаві на площу перед театром імені Гоголя вийшла переважно молодь з картонними плакатами типу "Обережно, двері в ЄС зачиняються" і "Нам іще тут жити". Акція стала частиною загальноукраїнських протестів.
 
Уранці 23 липня в Telegram-каналі Bihus.Info поінформували щодо проведення акцій протесту проти закону про позбавлення НАБУ й САП незалежності в 14 містах України.
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