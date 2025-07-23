Протести в низці міст щодо закону про НАБУ і САП не вщухають
23 липня 2025, 21:33
Фото: СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ / Telegram
Мітингувальники вийшли з плакатами "Ні – корупції. Так – демократії".
Увечері, у низці міст України знову почалися мітинги проти закону щодо позбавлення Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури незалежності.
Про це повідомляє "Суспільне".
На акцію протесту люди зібралися в Миколаєві, Чернігові, Харкові, Кременчуці, Полтаві, Чернівцях, Дніпрі.
Мітингувальники вийшли з плакатами "Ні – корупції. Так – демократії".
У Києві акцію біля театру імені Івана Франка анонсували на 20.00. На протест вийшло чимало містян.
У Полтаві на площу перед театром імені Гоголя вийшла переважно молодь з картонними плакатами типу "Обережно, двері в ЄС зачиняються" і "Нам іще тут жити". Акція стала частиною загальноукраїнських протестів.
Уранці 23 липня в Telegram-каналі Bihus.Info поінформували щодо проведення акцій протесту проти закону про позбавлення НАБУ й САП незалежності в 14 містах України.